Vitória pode perder atacante para partida contra o Grêmio; saiba quem

Fabri em disputa de bola com Manoel, zagueiro do Fluminense - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Substituído mesmo após ser acionado do banco de reservas na derrota para o Fluminense, o atacante Fabri perdeu os primeiros treinamentos da semana e pode desfalcar o Vitória no próximo compromisso pelo Brasileirão.

Fabri não esteve envolvido no treino do Leão nesta terça-feira, 23, no CT Manoel Pontes Tanajura. O jogador de 24 anos, que sentiu dores na parte posterior da coxa direita, realizou apenas tratamento no departamento médico.

Na reapresentação do elenco na segunda, 22, o atacante já havia ficado de fora do treinamento e ficou entregue somente à fisioterapia. Ele é dúvida para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo, 28.

Próximo compromisso

Com Fabri sendo provável desfalque e o técnico Jair Ventura estreando, o Vitória volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.