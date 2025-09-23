NO DM
Vitória pode perder atacante para partida contra o Grêmio; saiba quem
Jogador de 24 anos perdeu os dois primeiros treinamentos da semana
Por João Grassi
Substituído mesmo após ser acionado do banco de reservas na derrota para o Fluminense, o atacante Fabri perdeu os primeiros treinamentos da semana e pode desfalcar o Vitória no próximo compromisso pelo Brasileirão.
Fabri não esteve envolvido no treino do Leão nesta terça-feira, 23, no CT Manoel Pontes Tanajura. O jogador de 24 anos, que sentiu dores na parte posterior da coxa direita, realizou apenas tratamento no departamento médico.
Na reapresentação do elenco na segunda, 22, o atacante já havia ficado de fora do treinamento e ficou entregue somente à fisioterapia. Ele é dúvida para a partida contra o Grêmio, no próximo domingo, 28.
Próximo compromisso
Com Fabri sendo provável desfalque e o técnico Jair Ventura estreando, o Vitória volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Grêmio. O duelo será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
