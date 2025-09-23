VAI DAR CERTO?
Vitória: Jair Ventura já livrou três times do rebaixamento na Série A
Novo técnico do Vitória chega com bagagem para liderar remontada do Leão
Por Lucas Vilas Boas
O novo técnico do Vitória, Jair Ventura, tem experiência em lutas contra o rebaixamento e já protagonizou três escapadas que ficaram marcadas na história do Campeonato Brasileiro. O treinador ainda não foi anunciado oficialmente, mas busca a permanência na Série A com o Leão da Barra, atual 17ª colocado, com 22 pontos em 24 rodadas.
A primeira vez que o comandante liderou a luta contra o Z-4 na carreira foi em 2020, quando assumiu o cargo no Sport na 6ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, Jair encontrou o time na 17ª posição e terminou em 15º colocado, com 42 pontos — um a mais que Vasco, primeiro na zona da degola.
Demitido do Leão da Ilha após um início ruim na temporada seguinte, o treinador foi contratado pelo Juventude meses depois para se salvar do rebaixamento mais uma vez. O técnico encontrou o time gaúcho em 17ª colocado em 27 rodadas e o deixou com 46 pontos ao fim do campeonato — na 16ª posição.
Jair Ventura protagonizou a permanência de um clube pela última vez em 2022, quando conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana com o Goiás. Contratado na 2ª rodada do Brasileirão, o comandante terminou o campeonato na 13ª colocação, com 46 pontos.
Filho de Jairzinho, o treinador começou no Botafogo como preparador físico e virou treinador em 2016, quando pegou o time na 17ª posição. Conduziu a equipe a 12 vitórias, três empates e cinco derrotas, terminando em quinto lugar com vaga direta na Libertadores, 59 pontos e 65% de aproveitamento.
Nem tudo são flores
Apesar de ter um retrospecto positivo em permanência, o Jair Ventura também fez parte da campanha na Série A em 2021 da Chapecoense, que terminou como lanterna do torneio. O técnico comandou o clube catarinense por quase dois meses e 14 partidas, mas foi demitido antes do campeonato terminar e não conseguiu ajudar no cenário caótico da Chape.
O treinador também participou do rebaixamento do Atlético-GO em 2024. O Dragão conquistou o acesso à Série A sob comando do treinador em 2023, chegou a ficar 15 jogos sem perder, mas foi demitido na 10ª rodada do Brasileirão após um início ruim na competição.
Jair Ventura também voltou a comandar o Juventude na temporada passada, em passagem que não surtiu efeito como na primeira. Comandou a equipe por 19 partidas, foi demitido quando o clube estava no Z-4, e o Alviverde se livrou do rebaixamento com Fábio Matías.
O comandante também voltou a assumir o Goiás neste ano, em passagem de apenas três meses marcada pela eliminação para o rival Vila Nova no Campeonato Goiano. Jair estava no Avaí antes de acertar com o Vitória, onde fez 27 jogos, somou nove vitórias, dez empates e oito derrotas.
