Saiba quais são os três pilares da fuga do rebaixamento para Baralhas

Vitória vence o Ceará no Barradão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Leão respirou - o Vitória voltou a vencer no Brasileirão ao bater o Ceará por 1 a 0, na última quinta-feira, 2, no Barradão, pela 26ª rodada, e finalmente conseguiu ver uma luz no fim do túnel que leva para fora da zona. Após a partida, o volante Gabriel Baralhas ressaltou a importância do resultado para a luta contra o rebaixamento e destacou a confiança passada pelo técnico Jair Ventura ao elenco.

"O sentimento, não só com o Jair, mas com todos os treinadores que passaram, é que a gente sabe que estamos numa situação delicada e precisamos reagir. Essas vitórias têm que sair e, com o comando do Jair nos apoiando, nos dando confiança, vamos sair dessa situação", afirmou.

Titular na função de volante, Baralhas comentou sobre a parceria com Ronald no setor de meio-campo, alternando momentos de marcação e apoio ao ataque.

"Independente de quem joga, temos que fazer o nosso melhor. Dentro de campo, a gente conversa bastante. O Ronald, em certo momento, sobe e eu fico, ou o contrário. Esse entendimento é fundamental, a gente tem essa conversa franca para saber a hora de avançar e a hora de ficar mais posicionado", explicou.

Além do apoio do técnico e entre jogadores, Baralhas enxerga um terceiro como essencial para o time - a torcida rubro-negra, que de tão essencial, esteve em todas as vitórias do time que ainda não venceu fora de casa no Brasileirão.

"O incentivo da torcida do começo ao fim é muito importante. A gente sabe como é difícil para o adversário jogar aqui contra essa atmosfera, contra a nossa equipe. O apoio deles é fundamental", completou.

Agora, o Vitória tenta consagrar a saída da zona contra o Vasco da Gama no próximo domingo, 5, caso consiga vencer sua primeira partida fora de casa, no Estádio São Januário.