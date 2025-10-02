MARCOU!
"Toque" de Jair Ventura fez Vitória voltar a vencer, aponta Zé Marcos
Zagueiro balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Rubro-Negro
Por Lucas Vilas Boas e João Grassi
O toque do técnico Jair Ventura já fez um efeito positivo no sistema defensivo do Vitória, admitiu o zagueiro Zé Marcos. Autor do único gol do Leão contra o Ceará, nesta quinta-feira, 2, o defensor exaltou a "organização" que o comandante conseguiu dar ao setor após um jogo sem gols sofridos.
"Todo mundo sabe que ele dá um foco maior na parte defensiva, acredito que ele conseguiu organizar bem mudando o sistema. Colocou eu, o Camutanha e o Halter junto, que bom que deu certo hoje. Baliza zero, era o que a gente buscava. Tomara que continue assim", disse Zé Marcos em entrevista na zona mista.
"Quando se toma muitos gols e a vitória não vem, a crítica vem para o sistema defensivo, isso é normal. O que eu acredito muito é no dia a dia, a gente tem um sistema defensivo que trabalha para caramba, com a chegada do Jair ele conseguiu dar essa organizada a mais, mudou o sistema. Foi sim um pouco do toque dele", completou o zagueiro.
O Vitória agora foca no jogo contra o Vasco, buscando vencer pela primeira vez como visitante. Sobre o desafio, Zé Marcos destacou a dificuldade de encarar o Cruzmaltino no Rio de Janeiro.
"Que o jogo de hoje nos dê moral e confiança para buscar essa vitória fora de casa. É muito difícil jogar lá contra o Vasco, mas acredito que agora é crucial a gente conseguir esses três pontos também", completou.
O Rubro-Negro encara o Vasco no próximo domingo, 5, às 16h, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.
