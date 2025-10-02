Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MARCOU!

"Toque" de Jair Ventura fez Vitória voltar a vencer, aponta Zé Marcos

Zagueiro balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Rubro-Negro

Lucas Vilas Boas e João Grassi

Por Lucas Vilas Boas e João Grassi

02/10/2025 - 22:45 h
Zé Marcos comemorando gol ao lado de companheiros no Vitória
Zé Marcos comemorando gol ao lado de companheiros no Vitória -

O toque do técnico Jair Ventura já fez um efeito positivo no sistema defensivo do Vitória, admitiu o zagueiro Zé Marcos. Autor do único gol do Leão contra o Ceará, nesta quinta-feira, 2, o defensor exaltou a "organização" que o comandante conseguiu dar ao setor após um jogo sem gols sofridos.

"Todo mundo sabe que ele dá um foco maior na parte defensiva, acredito que ele conseguiu organizar bem mudando o sistema. Colocou eu, o Camutanha e o Halter junto, que bom que deu certo hoje. Baliza zero, era o que a gente buscava. Tomara que continue assim", disse Zé Marcos em entrevista na zona mista.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Quando se toma muitos gols e a vitória não vem, a crítica vem para o sistema defensivo, isso é normal. O que eu acredito muito é no dia a dia, a gente tem um sistema defensivo que trabalha para caramba, com a chegada do Jair ele conseguiu dar essa organizada a mais, mudou o sistema. Foi sim um pouco do toque dele", completou o zagueiro.

Leia Também:

Vitória: Ronald esclarece polêmica com Chagas após expulsão de Dudu
Aitor Cantalapiedra exalta torcida do Vitória: "Jogamos com um a mais"
Vitória afasta jejum e Renzo López admite: “Estava difícil trabalhar"

O Vitória agora foca no jogo contra o Vasco, buscando vencer pela primeira vez como visitante. Sobre o desafio, Zé Marcos destacou a dificuldade de encarar o Cruzmaltino no Rio de Janeiro.

"Que o jogo de hoje nos dê moral e confiança para buscar essa vitória fora de casa. É muito difícil jogar lá contra o Vasco, mas acredito que agora é crucial a gente conseguir esses três pontos também", completou.

O Rubro-Negro encara o Vasco no próximo domingo, 5, às 16h, em São Januário, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão 2025 vitória Vitória x Ceará Zé Marcos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zé Marcos comemorando gol ao lado de companheiros no Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Zé Marcos comemorando gol ao lado de companheiros no Vitória
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Zé Marcos comemorando gol ao lado de companheiros no Vitória
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Zé Marcos comemorando gol ao lado de companheiros no Vitória
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x