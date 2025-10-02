Menu
HOME > ESPORTES
RUGIU!

Vitória vence Ceará e volta a respirar na luta contra o rebaixamento

Rubro-Negro conquista resultado positivo após três jogos sem vencer no Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

02/10/2025 - 20:56 h | Atualizada em 02/10/2025 - 21:09
Renato Kayzer, atacante do Vitória
Renato Kayzer, atacante do Vitória -

O Vitória fez jus às palavras do técnico Jair Ventura, que dias atrás havia classificado o duelo contra o Ceará como uma “final de Copa do Mundo”. Em clima de decisão, o Rubro-Negro venceu o Ceará por 1 a 0 no Barradão, com gol de cabeça do zagueiro Zé Marcos em bola parada, e, com um jogo a mais, encurtou a distância em relação ao Santos, primeiro time fora do Z-4, para três pontos.

Com o resultado, o Leão voltou a vencer no Brasileirão após três derrotas consecutivas, chegou aos 25 pontos e retornou à 17ª colocação, ultrapassando o Juventude. Mesmo os concorrentes diretos tendo um duelo a mais, todos (Sport, Fortaleza, Juventude e Santos) empataram nesta 26ª rodada e estacionaram na luta contra o rebaixamento.

O Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, contra o Vasco, em São Januário, tentando vencer pela primeira vez como visitante no Brasileirão. O Ceará, por outro lado, recebe o Santos em casa, às 20h30, podendo frear o adversário direto do Rubro-Negro.

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x0 Ceará
Campeonato Brasileiro - 26ª rodada
Local: Barradão
Data: 2/10/2025
Horário: 19h
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP);
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ);
Cartões amarelos: Cáceres, Renzo López, Zé Marcos (Vitória); Vina (Ceará)
Gols: Zé Marcos aos 18' do 1° tempo;
Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas e Ronald (Pepê); Aitor (Matheuzinho), Erick (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina), Fernando Sobral e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

x