LUTA CONTRA O Z-4
Jair Ventura vê duelo com Ceará como "final de Copa do Mundo"
Vitória afunda no Z-4 e vê jogo contra Ceará como decisão
Por Redação
O Vitória perdeu mais uma partida e vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Grêmio neste domingo, 28, o Leão da Barra acumulou sua terceira derrota consecutiva e caiu para a 18ª posição, com 22 pontos, a cinco da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
Embora, a princípio, possua a mesma pontuação do Juventude, atual 17º colocado, o Vitória fica atrás nos critérios de desempate — possui duas vitórias a menos que o rival, mesmo tendo um jogo a mais. Por isso, o técnico Jair Ventura vê a partida contra o Ceará, nesta quinta-feira, 2, como uma “final de Copa do Mundo”.
Segundo afirmou o novo treinador rubro-negro durante coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, o Ceará é um adversário direto e o Vitória tem "totais condições de vencer"; portanto, é preciso encarar a partida como uma decisão.
A gente encara como final de Copa do Mundo (o jogo contra o Ceará)
Atualmente, seis pontos separam as equipes: o Vitória soma 22 pontos em 25 jogos, enquanto o Ceará possui 28, mas ainda vai entrar em campo na 25ª rodada e tem uma partida a menos que o Leão da Barra.
Mesmo enfrentando um momento delicado na luta contra o rebaixamento, com o Campeonato Brasileiro se afunilando e o Vitória ficando para trás, o treinador não pensa em desistir.
Enquanto tiver chance, a gente vai lutar até o final
