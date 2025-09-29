Jair Ventura vê duelo com Ceará como "final de Copa do Mundo"

O Vitória perde mais uma e está em situação crítica no Z-4. Técnico Jair Ventura define o próximo duelo contra o Ceará como "final de Copa do Mundo" para fugir do rebaixamento. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória perdeu mais uma partida e vive situação complicada no Campeonato Brasileiro. Com a derrota para o Grêmio neste domingo, 28, o Leão da Barra acumulou sua terceira derrota consecutiva e caiu para a 18ª posição, com 22 pontos, a cinco da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Embora, a princípio, possua a mesma pontuação do Juventude, atual 17º colocado, o Vitória fica atrás nos critérios de desempate — possui duas vitórias a menos que o rival, mesmo tendo um jogo a mais. Por isso, o técnico Jair Ventura vê a partida contra o Ceará, nesta quinta-feira, 2, como uma “final de Copa do Mundo”.

Jair Ventura, técnico do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Segundo afirmou o novo treinador rubro-negro durante coletiva após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, o Ceará é um adversário direto e o Vitória tem "totais condições de vencer"; portanto, é preciso encarar a partida como uma decisão.

A gente encara como final de Copa do Mundo (o jogo contra o Ceará) Jair Ventura - treinador do Vitória

Atualmente, seis pontos separam as equipes: o Vitória soma 22 pontos em 25 jogos, enquanto o Ceará possui 28, mas ainda vai entrar em campo na 25ª rodada e tem uma partida a menos que o Leão da Barra.

Mesmo enfrentando um momento delicado na luta contra o rebaixamento, com o Campeonato Brasileiro se afunilando e o Vitória ficando para trás, o treinador não pensa em desistir.