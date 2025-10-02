Vitória lança camisa para campanha do Outubro Rosa; veja fotos

Camisa do Vitória para o Outubro Rosa de 2025 - Foto: Reprodução I Instagram @ecvitoria

O mês de outubro chegou trazendo a campanha do Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, de volta a todos os cantos - e o Vitória não ficou para trás. Apresentando a nova camisa oficial da campanha, o clube tem várias ações planejadas para conscientização e luta contra o câncer.

Todo rosa, o uniforme traz elementos que unem identidade e causa: o escudo bordado, o patch “Jogue bem – previna-se!” aplicado na parte de trás, e as palavras de incentivo estampadas no interior da peça. Nos ombros, há ainda um filete bordado nas cores rubro-negras, colocando um toquinho de Vitória entre o rosa bebê da blusa e o rosa choque do escudo.

As ações começam já pelo uniforme: parte da renda obtida com as vendas da camisa será destinada a instituições que atuam diretamente na prevenção e no apoio a mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

No entanto, a mobilização do Leão não para por aí, se estendendo para dentro de campo. Durante a partida contra o Ceará, nesta quinta-feira, 2, às 19h, no Barradão, o clube realizará diversas ações de conscientização.

A principal delas é a entrada em campo de onze mulheres que enfrentaram ou venceram o câncer de mama, todas vestindo o novo uniforme. Além disso, o mascote aparecerá com a camisa especial, acompanhado de balões de gás hélio com palavras de incentivo, fumaça e bexigas rosas, bandeirinhas de escanteio personalizadas, faixas e painéis de LED.

A iniciativa terá ainda espaço para o cuidado com a saúde, com agendamento de mamografias, balcão informativo, distribuição de panfletos e do laço rosa característico do Outubro Rosa. Segundo o clube, o objetivo é ampliar a conscientização e transformar o Barradão em palco de informação, acolhimento e luta pela prevenção.