Quem quer a bola? Vitória e Ceará estão entre os times de menor posse na Série A

Matheuzinho em Ceará x Vitória pelo primeiro turno do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Com a necessidade de iniciar uma reação no Campeonato Brasileiro, o Vitória encara o Ceará, nesta quinta-feira, 2, em um duelo de equipes com uma característica em comum: a pouca posse de bola.

De acordo com o aplicativo de estatísticas Sofascore, o Leão da Barra é a terceira equipe com menos posse de bola na Série A. O Vozão, do técnico Léo Condé, é o time de menor posse em toda a competição.

O Vitória tem média de 43,5% da posse de bola no Brasileirão, enquanto o Ceará tem somente 41,2%. Para efeito de comparação, metade das 20 equipes que disputam o Brasileirão ultrapassam os 50%.

Com o costume de construir a partir de ataques rápidos e contra-golpes na Série A, o Vitória teve menos posse que seu adversário em oito dos 12 jogos que disputou no Barradão. Diante do Ceará, o Rubro-Negro enfrenta um time que faz menos questão ainda de reter a bola.

Posse de bola do Vitória no Barradão

46% Vitória / 54% Fluminense | 24ª rodada

29% Vitória / 71% Atlético-MG | 22ª rodada

51% Vitória / 49% Juventude | 20ª rodada

| 20ª rodada 40% Vitória / 60% Palmeiras | 18ª rodada

49% Vitória / 51% Sport | 16ª rodada

28% Vitória / 72% RB Bragantino | 15ª rodada

52% Vitória / 48% Cruzeiro | 12ª rodada

| 12ª rodada 58% Vitória / 42% Santos | 10ª rodada

| 10ª rodada 36% Vitória / 64% Vasco da Gama | 8ª rodada

55% Vitória / 45% Grêmio | 6ª rodada

| 6ª rodada 40% Vitória / 60% Fortaleza | 4ª rodada

37% Vitória / 63% Flamengo | 2ª rodada

Duelo tratado como “final”

Em entrevista nesta quarta-feira, 1º, o atacante Renato Kayzer mencionou a grande importância da partida contra o Ceará. No momento, o Vitória está a cinco pontos de distância do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Segundo o artilheiro do Leão na Série A, o duelo com os cearenses será decisivo. “O jogo de amanhã é mais uma final para nós. Sabemos da importância, ainda mais jogando dentro de casa. Sabemos da dificuldade do campeonato e dos times que estão jogando, mas dentro de casa precisamos fazer o melhor para sair dessa situação”.

Renato Kayzer durante entrevista coletiva | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Vitória e Ceará se enfrentam às 19h desta quinta, no Barradão. O duelo é válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.