Vitória vai vencer o Ceará? Saiba os palpites das IAs

Vitória e Ceará se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Vitória e Ceará se enfrentam pela 26ª rodada do Brasileirão, com o Leão da Barra amargando a zona de rebaixamento, acumulando 22 pontos na 18ª posição. Já o Ceará mira na primeira metade da tabela, ocupando a 11ª posição com 31 pontos. A bola rola no Barradão nesta quinta-feira, 2, às 19h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Para o ChatGPT, vai dar Vozão, e por 2 a 1 no placar final. "O Vitória está na zona de rebaixamento e precisa reagir em casa, o que pode deixar a equipe mais exposta em busca do resultado — arriscando mais ofensivamente, principalmente no segundo tempo. Isso pode gerar espaços para o adversário explorar", analisa.

"O Vozão vem em crescente, recentemente conquistou vitória fora de casa contra o São Paulo. Em partidas como visitante, tende a ser mais cauteloso, mas aproveita as oportunidades de contra-ataque", avalia.

"O Vitória, mesmo jogando no Barradão, oscila bastante entre suas partidas em casa. Além disso, a defesa do Vitória tem demonstrado fragilidade, sofrendo muitos gols nos últimos jogos", opina.

"Acredito que o Ceará conseguirá segurar o Vitória, explorando suas transições e impondo pressão nos momentos certos, levando à vitória por 2 a 1", projeta.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo vencedor, mas por 1 a 0: "O Ceará é favorito nesse confronto, com um elenco melhor estruturado e buscando brigar por competições internacionais na próxima temporada", afirma.

"O Vitória, por outro lado, vive uma fase ruim na temporada e na competição, com muitos resultados negativos em seu retrospecto recente. O histórico entre as equipes é equilibrado, mas o Ceará vem buscando uma melhora dentro da competição e pode aproveitar a situação do Vitória para somar pontos importantes", diz.

"A partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos. O Vitória precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento", completa.