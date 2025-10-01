Empate entre Atlético-MG e Juventude favorece o Vitória no Brasileirão

Mesmo sem jogar, Vitória vibra com o empate de Juventude e Atlético-MG, dois adversários diretos na zona de rebaixamento. - Foto: Pedro Souza / Atlético

Mesmo sem entrar em campo na rodada, o Vitória esteve atento ao Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira, 30. Isso porque dois adversários diretos do Leão da Barra se enfrentaram: Atlético-MG e Juventude. No duelo, de grande interesse para o rubro-negro baiano, as equipes empataram em 0 a 0, resultado que impediu que qualquer um dos dois criasse maior “gordura” sobre o Vitória na tabela de classificação.

Atualmente, o Leão ocupa a 18ª posição, com 22 pontos, ainda sem disputar sua partida na rodada. Com o empate, o Juventude, 17º colocado, chegou a 23 pontos, enquanto o Atlético-MG, que poderia ter aberto nove pontos de vantagem sobre o Vitória, foi a 29 e ocupa o 13º lugar. Nesse cenário, o resultado entre os rivais acabou sendo positivo para o rubro-negro.

Contudo, é importante destacar que, apesar de não ter jogado na 26ª rodada, o Vitória possui partidas a mais em relação aos adversários diretos. Em comparação ao Juventude, o Leão soma um jogo a mais, e em relação ao Atlético-MG, são dois jogos de diferença.

De olho nesse empate — que, dentro das circunstâncias, pode ser considerado favorável —, o Vitória volta a campo nesta quinta-feira, 2, às 19h, no Barradão, diante do Ceará. A equipe busca encerrar a sequência de três derrotas seguidas e se aproximar do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

No entanto, vale ressaltar que o rubro-negro não pode deixar o Z-4 nesta rodada. Isso porque a distância para o Santos, atual 16º colocado, é de cinco pontos, e na 26ª rodada a diferença máxima pode cair apenas para dois pontos.