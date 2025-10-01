PAU A PAU
Equilíbrio define retrospecto de confrontos entre Vitória e Ceará
Leão da Barra volta enfrentar o Vozão nesta quinta-feira, 2, no Barradão
Por João Grassi
Equilíbrio. Essa é a palavra que define o retrospecto dos confrontos entre Vitória e Ceará, que voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 2. Em 42 encontros na história, foram 15 vitórias rubro-negras, 14 derrotas e 13 empates.
O primeiro duelo entre Leão da Barra e Vozão aconteceu há 53 anos, pelo Brasileirão Série A de 1972. O resultado, curiosamente, ilustra bem este equilíbrio entre as equipes nordestinas: um empate sem gols.
Esse histórico disputado também pode ser notado em recortes mais curtos. Nos últimos 20 encontros, foram sete triunfos do Vitória, nove derrotas e quatro empates. Já nos cinco mais recentes, o Leão venceu três e perdeu dois deles.
Vitória e Ceará já se enfrentaram em quatro competições diferentes: Série A, Série B, Copa do Brasil e Copa Nordeste. O Vozão leva grande vantagem nos duelos eliminatórios: 6 a 1. Já em partidas valendo pontos, o Leão da Barra venceu 13, empatou nove e perdeu oito.
Leia Também:
Últimos 20 jogos entre Vitória e Ceará
- Ceará 1x0 Vitória - Série A 2025 | Rodada 7
- Vitória 1x0 Ceará - Série B 2023 | Rodada 23
- Ceará 0x2 Vitória - Série B 2023 | Rodada 4
- Vitória 2x0 Ceará - Copa do Nordeste 2023 | Fase de grupos
- Ceará 2x0 Vitória - Copa do Nordeste 2021 | Semifinais
- Ceará 3x1 Vitória - Copa do Nordeste 2021 | Fase de grupos
- Vitória 3x4 Ceará - Copa do Brasil 2020 | 3ª fase
- Ceará 1x0 Vitória - Nordestão 2020 | Quartas de final
- Ceará 1x0 Vitória - Copa do Brasil 2020 | 3ª fase
- Vitória 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2019 | Fase de grupos
- Ceará 2x0 Vitória - Série A 2018 | Rodada 25
- Vitória 2x1 Ceará - Série A 2018 | Rodada 6
- Vitória 1x0 Ceará - Série B 2015 | Rodada 36
- Ceará 1x2 Vitória - Série B 2015 | Rodada 17
- Vitória 2x2 Ceará - Copa do Nordeste 2015 | Semifinais
- Ceará 0x0 Vitória - Copa do Nordeste 2015 | Semifinais
- Ceará 5x1 Vitória - Copa do Nordeste 2014 | Quartas de final
- Vitória 1x1 Ceará - Copa do Nordeste 2014 | Quartas de final
- Vitória 1x4 Ceará - Copa do Nordeste 2013 | Quartas de final
- Ceará 0x2 Vitória - Copa do Nordeste 2013 | Quartas de final
Próximo encontro
Vitória e Ceará voltam a se enfrentar na próxima quinta, às 19h, no Barradão, pela 26ª rodada da Série A, em duelo tratado pelo técnico Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”. No jogo do primeiro turno, o Vozão venceu por 1 a 0 na capital cearense.
