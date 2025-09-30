DESFALQUE
Volante que atuou todos os jogos do Ceará está fora contra o Vitória
Meio-campista é peça importante para o técnico Léo Condé
Por João Grassi
Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Ceará perdeu um jogador importante para o duelo desta próxima quinta-feira, 2 de outubro. O volante Dieguinho não estará à disposição do técnico Léo Condé.
Titular absoluto do Vozão, Dieguinho cumpre suspensão automática contra o Leão da Barra. O meio-campista de 29 anos recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 diante do São Paulo, em pleno MorumBIS, nesta última segunda-feira, 29.
Peça chave na equipe alvinegra, Dieguinho atuou em todos os 24 jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro, onde distribuiu duas assistências. No total da temporada, o volante acumula 43 aparições em campo.
Leia Também:
Dupla reforça o elenco cearense
Apesar do desfalque de Dieguinho, o Ceará poderá contar com o retorno do atacante Aylon, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Após ficar de fora contra os paulistas por opção técnica, o meio-campista Lucas Lima viajou para Salvador e é outra novidade.
Vitória e Ceará se enfrentam na próxima quinta, às 19h, no Barradão. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, é tratada pelo técnico Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes