Volante que atuou todos os jogos do Ceará está fora contra o Vitória

Dieguinho, volante do Ceará - Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Ceará perdeu um jogador importante para o duelo desta próxima quinta-feira, 2 de outubro. O volante Dieguinho não estará à disposição do técnico Léo Condé.

Titular absoluto do Vozão, Dieguinho cumpre suspensão automática contra o Leão da Barra. O meio-campista de 29 anos recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 diante do São Paulo, em pleno MorumBIS, nesta última segunda-feira, 29.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Peça chave na equipe alvinegra, Dieguinho atuou em todos os 24 jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro, onde distribuiu duas assistências. No total da temporada, o volante acumula 43 aparições em campo.

Dupla reforça o elenco cearense

Apesar do desfalque de Dieguinho, o Ceará poderá contar com o retorno do atacante Aylon, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Após ficar de fora contra os paulistas por opção técnica, o meio-campista Lucas Lima viajou para Salvador e é outra novidade.

Aylon reforça o Ceará na partida contra o Vitória | Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

Vitória e Ceará se enfrentam na próxima quinta, às 19h, no Barradão. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, é tratada pelo técnico Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”.