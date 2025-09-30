Menu
HOME > ESPORTES
DESFALQUE

Volante que atuou todos os jogos do Ceará está fora contra o Vitória

Meio-campista é peça importante para o técnico Léo Condé

João Grassi

Por João Grassi

30/09/2025 - 18:24 h | Atualizada em 30/09/2025 - 22:05
Dieguinho, volante do Ceará
Dieguinho, volante do Ceará

Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Ceará perdeu um jogador importante para o duelo desta próxima quinta-feira, 2 de outubro. O volante Dieguinho não estará à disposição do técnico Léo Condé.

Titular absoluto do Vozão, Dieguinho cumpre suspensão automática contra o Leão da Barra. O meio-campista de 29 anos recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 1 a 0 diante do São Paulo, em pleno MorumBIS, nesta última segunda-feira, 29.

Peça chave na equipe alvinegra, Dieguinho atuou em todos os 24 jogos do Ceará no Campeonato Brasileiro, onde distribuiu duas assistências. No total da temporada, o volante acumula 43 aparições em campo.

Má fase: Vitória venceu apenas três dos últimos 18 jogos na Série A
Bahia e Vitória podem ficar fora da Copa do Nordeste 2026; entenda
Bellintani nega intermediar SAF do Vitória e critica rumores

Dupla reforça o elenco cearense

Apesar do desfalque de Dieguinho, o Ceará poderá contar com o retorno do atacante Aylon, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. Após ficar de fora contra os paulistas por opção técnica, o meio-campista Lucas Lima viajou para Salvador e é outra novidade.

Aylon reforça o Ceará na partida contra o Vitória
Aylon reforça o Ceará na partida contra o Vitória | Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC

Vitória e Ceará se enfrentam na próxima quinta, às 19h, no Barradão. A partida, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, é tratada pelo técnico Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”.

x