ESPORTES
PREOCUPANTE

Má fase: Vitória venceu apenas três dos últimos 18 jogos na Série A

Leão está na zona de rebaixamento e em situação crítica no Brasileirão

João Grassi

Por João Grassi

30/09/2025 - 17:06 h | Atualizada em 30/09/2025 - 17:34
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória
Ramon, lateral-esquerdo do Vitória

Dentro da zona de rebaixamento e em situação crítica no Campeonato Brasileiro, o Vitória acumula números preocupantes na competição. Nas últimas 18 rodadas da Série A, o Leão da Barra venceu apenas três vezes, perdeu oito e empatou sete.

Diminuindo o recorte para um período mais recente, o Vitória derrotou somente o Atlético-MG nos últimos 10 jogos disputados. A sequência inclui os três empates seguidos por 2 a 2 no Barradão, quando o Leão entregou vantagens no placar para Sport, Palmeiras e Juventude, além da goleada de 8 a 0 sofrida contra o Flamengo.

Últimos 18 jogos do Vitória no Brasileirão

  • Vitória 2x1 Vasco da Gama - Barradão | 8ª rodada ✅
  • Bahia 2x1 Vitória - Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 9ª rodada ❌
  • Vitória 0x1 Santos - Barradão | 10ª rodada ❌
  • Corinthians 0x0 Vitória - Neo Química Arena | 11ª rodada ➖
  • Vitória 0x0 Cruzeiro - Barradão | 12ª rodada ➖
  • Internacional 1x0 Vitória - Beira-Rio | 13ª rodada ❌
  • Botafogo 0x0 Vitória - Nilton Santos | 14ª rodada ➖
  • Vitória 1x0 RB Bragantino - Barradão | 15ª rodada ✅
  • Vitória 2x2 Sport - Barradão | 16ª rodada ➖
  • Mirassol 1x1 Vitória - Campos Maia | 17ª rodada ➖
  • Vitória 2x2 Palmeiras - Barradão | 18ª rodada ➖
  • São Paulo 2x0 Vitória - MorumBIS | 19ª rodada ❌
  • Vitória 2x2 Juventude - Barradão | 20ª rodada ➖
  • Flamengo 8x0 Vitória - Maracanã | 21ª rodada ❌
  • Vitória 1x0 Atlético-MG - Barradão | 22ª rodada ✅
  • Fortaleza 2x0 Vitória - Arena Castelão | 23ª rodada ❌
  • Vitória 0x1 Fluminense - Barradão | 24ª rodada ❌
  • Grêmio 3x1 Vitória - Arena do Grêmio | 25ª rodada ❌

Números ofensivos e defensivos preocupam

O desempenho do Vitória no Brasileirão pode ser identificado em diferentes estatísticas, ofensivas ou defensivas. O Leão possui o segundo pior ataque da competição, com 20 gols marcados em 25 partidas e uma média de 0,8 tentos feitos por jogo — a segunda pior entre todos os 20 times.

Além do ataque instável, o Vitória tem a quarta pior média de gols sofridos do campeonato (1,52) e a segunda pior defesa em números absolutos, sendo vazado 38 vezes. O Rubro-Negro é ainda a equipe com menor média de desarmes na Série A (14,7).

Renato Kayzer é o artilheiro do Vitória no Brasileirão
Renato Kayzer é o artilheiro do Vitória no Brasileirão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Lei do ex? Algoz do Vitória, Léo Condé retorna ao Barradão com o Ceará
Bahia e Vitória podem ficar fora da Copa do Nordeste 2026; entenda
Bellintani nega intermediar SAF do Vitória e critica rumores

Melhorar em todas as fases do jogo

Durante sua entrevista de apresentação no Vitória, Jair Ventura evitou expor os pontos fracos e fortes da equipe. O técnico falou em trabalhar “todas as fases do jogo com a mesma importância”.

"A gente vai trabalhar internamente o que temos que melhorar, mas não vamos caçar vilões ou setores [defesa, meio-campo ou ataque]. Vamos trabalhar para melhorar como um todo, todas as fases do jogo com a mesma importância. ‘Ah, estamos tomando muitos gols e por isso precisamos trabalhar mais a organização defensiva’, para mim não. Todos os times têm que estar bem em todas as fases", detalhou.

Jair Ventura estreou pelo Vitória no último domingo, 28
Jair Ventura estreou pelo Vitória no último domingo, 28 | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Final de Copa do Mundo

O Vitória volta ao Barradão na próxima quinta-feira, 2 de outubro, onde recebe o Ceará. A partida, tratada por Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”, está marcada para 19h, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

