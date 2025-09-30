REENCONTRO COM O EX
Lei do ex? Algoz do Vitória, Léo Condé retorna ao Barradão com o Ceará
Técnico de 47 anos comandou o Leão nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024
Por João Grassi
Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Ceará tem como técnico um velho conhecido da torcida rubro-negra: Léo Condé. O profissional de 47 anos, que comandou o Leão nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024, retorna ao Barradão pela primeira vez desde que deixou o clube.
Será a segunda vez que Condé enfrenta o Vitória após sua demissão, anunciada em maio do ano passado. No jogo do primeiro turno, válido pela rodada 7 do Brasileirão, o treinador levou a melhor ao conduzir o time cearense para um triunfo por 1 a 0, no Presidente Vargas.
No total, o Rubro-Negro já enfrentou Léo Condé em quatro oportunidades, a maioria delas quando ele esteve à frente do Sampaio Corrêa, com histórico que favorece o treinador: três derrotas e uma vitória.
Confrontos entre Vitória e Léo Condé
- Sampaio Corrêa 1x0 Vitória - Castelão | Série B 2015
- Vitória 1x0 Sampaio Corrêa - Barradão | Série B 2020
- Sampaio Corrêa 2x1 Vitória - Castelão | Série B 2020
- Ceará 1x0 Vitória - Presidente Vargas | Série A 2025
Retornando ao estádio onde construiu uma bonita história, Condé reconheceu a força do Vitória diante de sua torcida e afirmou que não espera vida fácil. Ele tratou o reencontro como “especial”.
“Espero mais um jogo difícil. Conheço bem o Barradão e sabemos a força da torcida lá, mas vamos preparados. Para mim estar voltando é um momento especial, é um clube onde escrevi uma história. Com certeza vou reencontrar muitos amigos, mas hoje defendo as cores do Ceará”, pontuou.
Final de Copa do Mundo
O Vitória volta ao Estádio Manoel Barradas na próxima quinta-feira, 2 de outubro, onde recebe o Ceará de Léo Condé. A partida, tratada pelo técnico Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”, está marcada para 19h, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
