Lei do ex? Algoz do Vitória, Léo Condé retorna ao Barradão com o Ceará

Léo Condé, ex-técnico do Vitória e atualmente no Ceará - Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Próximo adversário do Vitória no Brasileirão, o Ceará tem como técnico um velho conhecido da torcida rubro-negra: Léo Condé. O profissional de 47 anos, que comandou o Leão nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024, retorna ao Barradão pela primeira vez desde que deixou o clube.

Será a segunda vez que Condé enfrenta o Vitória após sua demissão, anunciada em maio do ano passado. No jogo do primeiro turno, válido pela rodada 7 do Brasileirão, o treinador levou a melhor ao conduzir o time cearense para um triunfo por 1 a 0, no Presidente Vargas.

No total, o Rubro-Negro já enfrentou Léo Condé em quatro oportunidades, a maioria delas quando ele esteve à frente do Sampaio Corrêa, com histórico que favorece o treinador: três derrotas e uma vitória.

Confrontos entre Vitória e Léo Condé

Sampaio Corrêa 1x0 Vitória - Castelão | Série B 2015

Vitória 1x0 Sampaio Corrêa - Barradão | Série B 2020

Sampaio Corrêa 2x1 Vitória - Castelão | Série B 2020

Ceará 1x0 Vitória - Presidente Vargas | Série A 2025

Retornando ao estádio onde construiu uma bonita história, Condé reconheceu a força do Vitória diante de sua torcida e afirmou que não espera vida fácil. Ele tratou o reencontro como “especial”.

“Espero mais um jogo difícil. Conheço bem o Barradão e sabemos a força da torcida lá, mas vamos preparados. Para mim estar voltando é um momento especial, é um clube onde escrevi uma história. Com certeza vou reencontrar muitos amigos, mas hoje defendo as cores do Ceará”, pontuou.

Léo Condé comandou o Vitória nos títulos da Série B 2023 e Baianão 2024 | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Final de Copa do Mundo

O Vitória volta ao Estádio Manoel Barradas na próxima quinta-feira, 2 de outubro, onde recebe o Ceará de Léo Condé. A partida, tratada pelo técnico Jair Ventura como uma “final de Copa do Mundo”, está marcada para 19h, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.