Bahia e Vitória podem ficar fora da Copa do Nordeste 2026; entenda

A nova regra do calendário CBF 2026, que visa folgas, pode excluir grandes do Nordestão, como Bahia e Ceará. - Foto: Twitter/Copa do Nordeste

O calendário do futebol nacional passará por mudanças expressivas. Nesta quarta-feira, 1, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará o documento oficial da temporada de 2026, que trará alterações relevantes na organização das principais competições do país, como a Copa do Nordeste, que poderá perder seus principais representantes.

Ao menos, é o que garante Rodrigo Mattos, do UOL Esporte. Segundo o jornalista, é possível que equipes presentes em torneios internacionais, como Libertadores e Sul-Americana, sejam excluídas da disputa do Nordestão, com o objetivo de reduzir a alta carga de partidas enfrentada por alguns clubes. A medida também poderia ser aplicada à Copa Verde — torneio regional que abrange as regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil.

A ideia da CBF é proporcionar mais folga ao calendário, que tem sobrecarregado diversos clubes brasileiros, sobretudo aqueles que disputam a Copa do Nordeste e a Copa Verde, as duas únicas competições regionais do país.

Caso a alteração se concretize, o Bahia — maior campeão da competição — correria sério risco de ficar de fora da disputa da Copa do Nordeste de 2026. Isso porque o Tricolor de Aço é um forte candidato a disputar a Copa Libertadores do próximo ano e, se não se classificar para a “Glória Eterna”, conquistaria uma vaga na Sul-Americana. Além do Esquadrão, o Ceará também poderá ser afetado caso assegure uma vaga na "Sula".

Já Vitória, Fortaleza e Sport também correm risco de não disputar a edição de 2026 da Copa do Nordeste, mas ainda são fortes candidatos a estarem presentes no torneio, considerando que atualmente as três equipes se encontram na zona de rebaixamento. Mesmo que o cenário seja improvável na configuração atual do Campeonato Brasileiro, os três leões nordestinos ainda possuem chances de classificação à Sul-Americana: 2,1%, 4,4% e 0,29%, respectivamente.