Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVO!

Calendário do futebol brasileiro será modificado: veja o que vai mudar

CBF anunciará mudanças significativas focadas na redução de datas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/09/2025 - 21:04 h | Atualizada em 29/09/2025 - 21:17
Bola do Campeonato Brasileiro
Bola do Campeonato Brasileiro -

O calendário do futebol brasileiro terá mudanças significativas a partir de 2026 e será anunciado nesta quarta-feira, 1º, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O anúncio será feito em sua sede no Rio de Janeiro, às 10h.

O novo formato da Copa do Brasil é uma das mudanças esperadas, que deve ser conduzida com mais fases em jogos únicos e com os times da Série A entrando a partir dos 16 avos (antes das oitavas). Segundo o ge.globo, existe a possibilidade, inclusive, da final ser alterada para uma única partida, com mando de campo neutro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Uma das principais alterações aguardadas é na disputa dos estaduais, que deve sofrer diminuição na quantidade máxima de datas de 16 para 11. O Campeonato Baiano, por exemplo, é disputado atualmente com 13 datas.

Leia Também:

Vitória solicita mudança importante para o clássico Ba-Vi no Barradão
Bahia terá camisa em alusão à Copa do Mundo de 2026; entenda
Recuperado de lesão, Rúben Ismael participa de coletivo em treino

Uma mudança é garantida: a Copa do Nordeste terá formato diferente em 2026, e será disputada com mais participantes na fase de grupos, aumentando de 16 equipes para 20. De acordo com o Diário do Nordeste, a fase classificatória também será encerrada.

A Copa Verde também deve receber mais clubes, além de um novo modelo de disputa. A Série D do Campeonato Brasileiro, disputada com 64 clubes, deve passar a sediar 96 equipes.

Vale lembrar que o futebol brasileiro terá uma paralisação em virtude da realização da Copa do Mundo. A competição acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

campeonato brasileiro cbf

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Bola do Campeonato Brasileiro
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x