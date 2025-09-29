Calendário do futebol brasileiro será modificado: veja o que vai mudar

Bola do Campeonato Brasileiro - Foto: Divulgação | CBF

O calendário do futebol brasileiro terá mudanças significativas a partir de 2026 e será anunciado nesta quarta-feira, 1º, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O anúncio será feito em sua sede no Rio de Janeiro, às 10h.

O novo formato da Copa do Brasil é uma das mudanças esperadas, que deve ser conduzida com mais fases em jogos únicos e com os times da Série A entrando a partir dos 16 avos (antes das oitavas). Segundo o ge.globo, existe a possibilidade, inclusive, da final ser alterada para uma única partida, com mando de campo neutro.

Uma das principais alterações aguardadas é na disputa dos estaduais, que deve sofrer diminuição na quantidade máxima de datas de 16 para 11. O Campeonato Baiano, por exemplo, é disputado atualmente com 13 datas.

Uma mudança é garantida: a Copa do Nordeste terá formato diferente em 2026, e será disputada com mais participantes na fase de grupos, aumentando de 16 equipes para 20. De acordo com o Diário do Nordeste, a fase classificatória também será encerrada.

A Copa Verde também deve receber mais clubes, além de um novo modelo de disputa. A Série D do Campeonato Brasileiro, disputada com 64 clubes, deve passar a sediar 96 equipes.

Vale lembrar que o futebol brasileiro terá uma paralisação em virtude da realização da Copa do Mundo. A competição acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho.

