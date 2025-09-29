Vitória solicita mudança importante para o clássico Ba-Vi no Barradão

Jogadores de Bahia e Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória pretende alterar o horário do último clássico Ba-Vi de 2025, marcado para o dia 16 de outubro, uma quinta-feira, no Barradão. O Rubro-Negro enviou uma carta à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando que o confronto, originalmente agendado às 21h30, seja realizado mais cedo, às 19h30.

O clube se baseia na "segurança, mobilidade urbana e proteção da integridade física e moral dos envolvidos" para solicitar a mudança, alegando "maior fluidez no deslocamento".

O duelo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão, que teve tabela detalhada divulgada pela entidade máxima na última sexta-feira, 26.

Confira a carta completa divulgada pelo Vitória:

"Dirijo-me a Vossa Senhoria na qualidade de representante legal do ESPORTE CLUBE VITÓRIA, entidade participante regular do Campeonato Brasileiro da Série A do ano de 2025, para requerer, com a máxima urgência e nos estritos limites da legalidade e razoabilidade, a alteração do horário da partida entre as equipes ESPORTE CLUBE VITÓRIA x ESPORTE CLUBE BAHIA, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro da Série A do corrente ano, agendada para o dia 16 de outubro de 2025, originalmente marcada para as 21h30, para que seja antecipada para as 19h30, no mesmo dia e local.

Esta solicitação repousa sobre motivos inafastáveis de segurança, mobilidade urbana e proteção da integridade física e moral dos envolvidos, em especial dos torcedores, atletas, comissões técnicas, profissionais de arbitragem, segurança, imprensa e demais operadores do espetáculo desportivo.

A presente medida encontra respaldo normativo, já que o Regulamento Geral das Competições da CBF, consagram expressamente a possibilidade de alteração de datas, horários e locais de partidas, por motivos de segurança, ordem pública ou conveniência justificada, sempre que houver solicitação fundamentada e possibilidade logística, como ocorre no presente caso

A partida entre ESPORTE CLUBE VITÓRIA x ESPORTE CLUBE BAHIA é um clássico de grande rivalidade e repercussão nacional, reúne dois clubes com torcidas tradicionais, aguerridas e massivamente engajadas, havendo, nos últimos confrontos, registros de necessidade de reforço policial, acompanhamento de torcidas organizadas e protocolos de evacuação com presença ostensiva de forças de segurança.

A realização do jogo às 21h30 coloca em risco a segurança e mobilidade dos torcedores, em especial jovens, idosos e famílias, considerando a dificuldade de transporte público e segurança nos deslocamentos em horário avançado.

A antecipação para as 19h30 assegura maior fluidez no deslocamento, bem como permite que o evento se encerre em horário compatível com o funcionamento dos serviços públicos e privados, facilitando o retorno seguro de todos os envolvidos.

A própria CBF, em competições nacionais, tem por praxe antecipar ou remanejar partidas em casos de apelo de público, alerta das autoridades de segurança e recomendação das forças locais, com base no princípio da prevenção e precaução.

Diante de todos os fundamentos legais, éticos, práticos e institucionais apresentados, e visando unicamente o bom andamento da competição, requer-se que esta Diretoria de Competições proceda à alteração do horário da partida ESPORTE CLUBE VITÓRIA x ESPORTE CLUBE BAHIA, do dia 16/10/2025, das 21h30 para as 19h30, mantendo-se o local já definido.

O Referido pleito não objetiva vantagem competitiva, mas sim assegurar condições mínimas de segurança, mobilidade e organização. Ressaltamos que os pedidos ora formulados não acarretam prejuízo ao andamento da competição, tampouco afrontam o regulamento vigente.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e desde já reiteramos nosso compromisso com a lisura, a responsabilidade e o respeito à legislação desportiva vigente.

Na certeza do acolhimento deste pleito, e convictos de que a Confederação Brasileira de Futebol agirá com a firmeza e a sensibilidade que o caso requer, renovamos protestos de elevada estima e consideração".