Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI PEGAR FOGO!

Clássico Ba-Vi agita nova tabela detalhada do Brasileirão; veja datas

CBF anunciou detalhes das rodadas 28 a 33 do Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/09/2025 - 19:59 h | Atualizada em 26/09/2025 - 20:19
Bahia e Vitória em campo na temporada 2025
Bahia e Vitória em campo na temporada 2025 -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira, 26, a tabela detalhada das rodadas 28 a 33 do Campeonato Brasileiro. O jogo mais esperado é o clássico Ba-Vi da 28ª rodada, que foi marcado para o dia 16 de outubro, uma quinta-feira, às 21h30, no Barradão.

Depois do confronto entre Bahia e Vitória, o primeiro compromisso do Tricolor neste recorte é o duelo contra o Grêmio, marcado para o dia 19 de outubro, um domingo, às 20h30, na Arena Fonte Nova. O Rubro-Negro, por outro lado, encara o Santos, na segunda-feira, 20, às 21h30, na Vila Belmiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Renato Augusto destaca goleada do Bahia como maior vergonha da carreira
Pronto para estrear? Kike Saverio aparece no BID e está regularizado
Próximo de retorno no Bahia, Kanu está invicto na temporada 2025

Confira os jogos de Bahia e Vitória divulgados pela CBF:

28ª rodada:
Vitória x Bahia - Barradão (quinta-feira 16/10, às 21h30);
29ª rodada:
Bahia x Grêmio - Arena Fonte Nova (domingo 19/10, às 20h30);
Santos x Vitória - Vila Belmiro (segunda-feira 20/10, às 21h30);
30ª rodada:
Vitória x Corinthians - Barradão (sábado 25/10, às 16h);
São Paulo x Bahia - Morumbi (sábado 25/10, às 21h30);
31ª rodada:
Cruzeiro x Vitória - Mineirão (sábado 01/11, às 16h);
Bahia x RB Bragantino - Arena Fonte Nova (domingo 02/11, às 18h30);
32ª rodada:
Vitória x Internacional - Barradão (quarta-feira 05/11, às 19h);
Atlético-MG x Bahia - Arena MRV (quarta-feira 05/11, às 20h);
33ª rodada:
Internacional x Bahia - Beira-Rio (sábado 08/11, às 18h30);
Vitória x Botafogo - Barradão (domingo (09/11, às 18h30);

Confira o documento completo divulgado pela CBF:

Download
0.00kb

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia campeonato brasileiro cbf Clássico Ba-Vi vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Vitória em campo na temporada 2025
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Bahia e Vitória em campo na temporada 2025
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Bahia e Vitória em campo na temporada 2025
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Bahia e Vitória em campo na temporada 2025
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x