Clássico Ba-Vi agita nova tabela detalhada do Brasileirão; veja datas
CBF anunciou detalhes das rodadas 28 a 33 do Campeonato Brasileiro
Por Lucas Vilas Boas
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira, 26, a tabela detalhada das rodadas 28 a 33 do Campeonato Brasileiro. O jogo mais esperado é o clássico Ba-Vi da 28ª rodada, que foi marcado para o dia 16 de outubro, uma quinta-feira, às 21h30, no Barradão.
Depois do confronto entre Bahia e Vitória, o primeiro compromisso do Tricolor neste recorte é o duelo contra o Grêmio, marcado para o dia 19 de outubro, um domingo, às 20h30, na Arena Fonte Nova. O Rubro-Negro, por outro lado, encara o Santos, na segunda-feira, 20, às 21h30, na Vila Belmiro.
Confira os jogos de Bahia e Vitória divulgados pela CBF:
28ª rodada:
Vitória x Bahia - Barradão (quinta-feira 16/10, às 21h30);
29ª rodada:
Bahia x Grêmio - Arena Fonte Nova (domingo 19/10, às 20h30);
Santos x Vitória - Vila Belmiro (segunda-feira 20/10, às 21h30);
30ª rodada:
Vitória x Corinthians - Barradão (sábado 25/10, às 16h);
São Paulo x Bahia - Morumbi (sábado 25/10, às 21h30);
31ª rodada:
Cruzeiro x Vitória - Mineirão (sábado 01/11, às 16h);
Bahia x RB Bragantino - Arena Fonte Nova (domingo 02/11, às 18h30);
32ª rodada:
Vitória x Internacional - Barradão (quarta-feira 05/11, às 19h);
Atlético-MG x Bahia - Arena MRV (quarta-feira 05/11, às 20h);
33ª rodada:
Internacional x Bahia - Beira-Rio (sábado 08/11, às 18h30);
Vitória x Botafogo - Barradão (domingo (09/11, às 18h30);
Confira o documento completo divulgado pela CBF:
