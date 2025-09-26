Menu
HOME > ESPORTES
NÃO PERDEU!

Próximo de retorno no Bahia, Kanu está invicto na temporada 2025

Zagueiro foi titular absoluto antes de sofrer com grave lesão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/09/2025 - 18:04 h
Kanu em treinamento pelo Bahia
Kanu em treinamento pelo Bahia -

O Bahia não foi derrotado quando o zagueiro Kanu esteve em campo nesta temporada. O defensor esteve presente em parte do treino realizado nesta sexta-feira, 26, e está próximo de retornar a campo após mais de cinco meses se recuperando de uma grave lesão envolvendo três músculos da panturrilha e o tendão de Aquiles.

O jogador era titular absoluto com Rogério Ceni quando teve que ser substituído no empate em 1 a 1 contra o Mirassol, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de abril, participando dos seis primeiros jogos da fase de grupos da Copa Libertadores.

O atleta atuou em 16 jogos em 2025 e marcou dois gols — ambos na goleada por 6 a 0 sobre o Colo-Colo (BA), pelo Baianão.

Veja a lista de jogos que Kanu atuou na temporada:

  • Bahia 4 x 0 Sampaio Corrêa | 1ª rodada da Copa do Nordeste;
  • Bahia 2 x 0 Porto (BA) | 4ª rodada do Campeonato Baiano;
  • Bahia 0 x 0 Vitória | 6ª rodada do Campeonato Baiano;
  • Bahia 6 x 0 Colo-Colo (BA) | 7ª rodada do Campeonato Baiano;
  • Bahia 5 x 1 América-RN | 3ª rodada da Copa do Nordeste;
  • The Strongest (BOL) 1 x 1 Bahia | 1ª rodada da Copa Libertadores;
  • Bahia 3 x 0 The Strongest (BOL) | 2ª rodada da Copa Libertadores;
  • Boston River (URU) 0 x 0 Bahia | 3ª rodada da Copa Libertadores;
  • Jacuipense 0 x 5 Bahia | Semifinal do Campeonato Baiano;
  • Bahia 1 x 0 Boston River | 4ª rodada da Copa Libertadores;
  • Bahia 2 x 0 Vitória | 1ª final do Campeonato Baiano;
  • Vitória 1 x 1 Bahia | 2ª final do Campeonato Baiano;
  • Bahia 1 x 1 Corinthians | 1ª rodada do Campeonato Brasileiro;
  • Bahia 1 x 1 Internacional | 5ª rodada da Copa Libertadores;
  • Nacional 0 x 1 Bahia | 6ª rodada da Copa Libertadores;
  • Bahia 1 x 1 Mirassol | 3ª rodada do Campeonato Brasileiro;

A contusão abriu espaço para David Duarte se firmar na titularidade do Bahia, mas a constância do camisa 33 também foi interrompida por uma lesão. O atleta sentiu dores musculares na coxa durante o aquecimento do jogo contra o Cruzeiro e está em fase de transição física.

A tendência é que Kanu siga fora do Tricolor para a próxima partida e que Gabriel Xavier e Ramos Mingo formem a dupla de zaga. O Esquadrão de Aço volta a campo neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

