Próximo de retorno no Bahia, Kanu está invicto na temporada 2025
Zagueiro foi titular absoluto antes de sofrer com grave lesão
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia não foi derrotado quando o zagueiro Kanu esteve em campo nesta temporada. O defensor esteve presente em parte do treino realizado nesta sexta-feira, 26, e está próximo de retornar a campo após mais de cinco meses se recuperando de uma grave lesão envolvendo três músculos da panturrilha e o tendão de Aquiles.
O jogador era titular absoluto com Rogério Ceni quando teve que ser substituído no empate em 1 a 1 contra o Mirassol, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 13 de abril, participando dos seis primeiros jogos da fase de grupos da Copa Libertadores.
O atleta atuou em 16 jogos em 2025 e marcou dois gols — ambos na goleada por 6 a 0 sobre o Colo-Colo (BA), pelo Baianão.
Veja a lista de jogos que Kanu atuou na temporada:
- Bahia 4 x 0 Sampaio Corrêa | 1ª rodada da Copa do Nordeste;
- Bahia 2 x 0 Porto (BA) | 4ª rodada do Campeonato Baiano;
- Bahia 0 x 0 Vitória | 6ª rodada do Campeonato Baiano;
- Bahia 6 x 0 Colo-Colo (BA) | 7ª rodada do Campeonato Baiano;
- Bahia 5 x 1 América-RN | 3ª rodada da Copa do Nordeste;
- The Strongest (BOL) 1 x 1 Bahia | 1ª rodada da Copa Libertadores;
- Bahia 3 x 0 The Strongest (BOL) | 2ª rodada da Copa Libertadores;
- Boston River (URU) 0 x 0 Bahia | 3ª rodada da Copa Libertadores;
- Jacuipense 0 x 5 Bahia | Semifinal do Campeonato Baiano;
- Bahia 1 x 0 Boston River | 4ª rodada da Copa Libertadores;
- Bahia 2 x 0 Vitória | 1ª final do Campeonato Baiano;
- Vitória 1 x 1 Bahia | 2ª final do Campeonato Baiano;
- Bahia 1 x 1 Corinthians | 1ª rodada do Campeonato Brasileiro;
- Bahia 1 x 1 Internacional | 5ª rodada da Copa Libertadores;
- Nacional 0 x 1 Bahia | 6ª rodada da Copa Libertadores;
- Bahia 1 x 1 Mirassol | 3ª rodada do Campeonato Brasileiro;
A contusão abriu espaço para David Duarte se firmar na titularidade do Bahia, mas a constância do camisa 33 também foi interrompida por uma lesão. O atleta sentiu dores musculares na coxa durante o aquecimento do jogo contra o Cruzeiro e está em fase de transição física.
A tendência é que Kanu siga fora do Tricolor para a próxima partida e que Gabriel Xavier e Ramos Mingo formem a dupla de zaga. O Esquadrão de Aço volta a campo neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
