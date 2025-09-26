Bahia tem retorno de Kanu em treino antes do jogo com o Palmeiras

O Bahia recebeu a boa notícia do retorno de Kanu e Ademir aos treinos em campo. A equipe de Rogério Ceni intensifica a preparação tática e de posse de bola para encarar o Palmeiras. - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia iniciou a preparação para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo, 28. Durante a reapresentação do elenco tricolor, nesta sexta-feira, 26, a principal novidade foi a presença do zagueiro Kanu em parte dos trabalhos em campo com o restante do grupo. Além do defensor, outra boa notícia foi a participação do atacante Ademir durante toda a atividade.

Kanu iniciou a transição física há algumas semanas, tratando a lesão no tendão de aquiles que o deixou afastado dos gramados por um longo período. Apesar de ter participado apenas de forma moderada, a presença do zagueiro alimenta as expectativas da torcida tricolor em meio a tantas ausências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Erick, Ruan Pablo e David Duarte realizaram atividades de transição no campo, sob supervisão do departamento médico. Enquanto isso, Caio Alexandre permaneceu na academia, dando continuidade ao trabalho de fortalecimento, e João Paulo e Erick Pulga seguiram em tratamento, ainda sem condições de treinar no gramado.

O treino

O Bahia realizou nesta sexta-feira, 26, mais uma sessão de treinamentos no CT Evaristo de Macedo, sob o comando do técnico Rogério Ceni. As atividades foram divididas de acordo com a minutagem dos atletas no jogo contra o Vasco, disputado na última quarta-feira, 24.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos deixaram o campo após um primeiro exercício coletivo e seguiram para trabalhos regenerativos na academia. Já os demais permaneceram no gramado, onde participaram de um treino tático em metade do campo.

Antes disso, todo o elenco havia participado de um trabalho inicial de posse de bola em espaço reduzido, sob pressão, com regras específicas até o momento da finalização. Para encerrar a manhã, alguns atletas ainda treinaram finalizações.