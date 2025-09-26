BOA NOTÍCIA!
Bahia tem retorno de Kanu em treino antes do jogo com o Palmeiras
Kanu esteve presente em parte dos trabalhos no campo e Ademir participa de toda a atividade com o elenco
Por Téo Mazzoni
O Bahia iniciou a preparação para o duelo contra o Palmeiras, neste domingo, 28. Durante a reapresentação do elenco tricolor, nesta sexta-feira, 26, a principal novidade foi a presença do zagueiro Kanu em parte dos trabalhos em campo com o restante do grupo. Além do defensor, outra boa notícia foi a participação do atacante Ademir durante toda a atividade.
Kanu iniciou a transição física há algumas semanas, tratando a lesão no tendão de aquiles que o deixou afastado dos gramados por um longo período. Apesar de ter participado apenas de forma moderada, a presença do zagueiro alimenta as expectativas da torcida tricolor em meio a tantas ausências.
Erick, Ruan Pablo e David Duarte realizaram atividades de transição no campo, sob supervisão do departamento médico. Enquanto isso, Caio Alexandre permaneceu na academia, dando continuidade ao trabalho de fortalecimento, e João Paulo e Erick Pulga seguiram em tratamento, ainda sem condições de treinar no gramado.
O treino
O Bahia realizou nesta sexta-feira, 26, mais uma sessão de treinamentos no CT Evaristo de Macedo, sob o comando do técnico Rogério Ceni. As atividades foram divididas de acordo com a minutagem dos atletas no jogo contra o Vasco, disputado na última quarta-feira, 24.
Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos deixaram o campo após um primeiro exercício coletivo e seguiram para trabalhos regenerativos na academia. Já os demais permaneceram no gramado, onde participaram de um treino tático em metade do campo.
Antes disso, todo o elenco havia participado de um trabalho inicial de posse de bola em espaço reduzido, sob pressão, com regras específicas até o momento da finalização. Para encerrar a manhã, alguns atletas ainda treinaram finalizações.
