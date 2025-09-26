Bahia e Vitória perdem R$ 11 milhões por briga do Flamengo na Justiça

Brasileirão 2025 - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Bahia e Vitória amanheceram nesta sexta-feira, 26, com um prejuízo inesperado - por uma disputa judicial movida pelo Flamengo, o pagamento das cotas da Libra foi paralisado, fazendo com que os dois clubes baianos deixassem de receber cerca de 11 milhões de reais.

A cota da Libra é a parcela de dinheiro que os clubes filiados à Liga do Futebol Brasileiro recebem pelos contratos de transmissão negociados coletivamente, pagos pela Globo em parcelas ao longo do ano e divididos por critérios como valor fixo, performance em campo e audiência.

A decisão tomada pela desembargadora Lúcia Helena do Passo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar suspendendo o repasse de R$ 77,1 milhões da Globo, que seria pago na última quinta-feira, 25.

Isso significa que todos os clubes que tinham direito a alguma parcela do valor total a ser pago pela Globo não foram pagos, incluindo Bahia e Vitória. No rateio, o Flamengo seria o maior beneficiado, recebendo 17,4 milhões de reais.

O Bahia tinha direito a R$ 7,17 milhões e o Vitória a R$ 4,59 milhões. Também foram afetados São Paulo, que perdeu R$ 13,38 milhões, Palmeiras, perdendo R$ 12,32 milhões, Santos, com R$ 9,47 milhões, Atlético-MG, com R$ 7,72 milhões e Red Bull Bragantino, com R$ 4,93 milhões.

Mas por que o Flamengo fez isso?

A ideia do Flamengo, liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, era mudar os critérios que dividem a cota de audiência. Atualmente, 30% da receita é calculada pela audiência dos jogos, sem considerar o peso do pay-per-view, cada vez mais usado principalmente em jogos de Brasileirão.

O Rubro-Negro queria, então, que a base de assinantes do Premiere, um dos principais streamings de jogos nacionais, passe a ser o fator determinante, o que aumentaria os valores recebidos pelo clube.

A proposta foi rejeitada em agosto pela maioria dos integrantes da liga - apenas o Volta Redonda votou a favor e o Paysandu se absteve. Diante da derrota, o Flamengo recorreu à Justiça. Se a mudança tivesse sido aprovada, o clube carioca aumentaria seu repasse para 18,8 milhões de reais, R$ 1,35 milhão a mais em relação à parcela atual.