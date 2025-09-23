Brasileirão: Bahia perde para o São Paulo e encerra campanha no sub-17

São Paulo e Bahia entraram em campo nesta terça-feira - Foto: Miguel Schincariol / São Paulo FC

O Bahia deu adeus ao Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta terça-feira, 23. O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, em Cotia, e encerrou a competição na 18ª colocação, com nove pontos em 19 partidas.

Os Pivetes de Aço passaram longe de uma classificação para a próxima fase, com 23 pontos a menos em relação ao Vasco, primeiro clube do G-8.

Vale lembrar que alguns jogadores iniciaram a competição e foram integrados à categoria sub-20 durante o torneio. Conhecido como 'Haaland do Sertão', o atacante Dell e o ponta Lyan, por exemplo, atuavam pelo sub-17 e chegaram a disputar jogos do Brasileirão, mas acabaram subindo de categoria.

O Bahia entrou em campo nesta terça-feira, 23, com: Jampa; Jonathan Marinho, Bruno Ricardo, Ruan Victor, Santana; Diego Silva, Denis Felipe, Emmanuel; Ryan Nascimento, Richarllyson e Ricardo.

Confira os confrontos das quartas de final da competição:

Chave 1 - Palmeiras (1º com 46) x Vasco (8º com 33) / Red Bull Bragantino (4º com 36) x Grêmio (5º com 35);

Chave 2 - Athletico-PR (2º com 39) x Fluminense (7º com 35) / Flamengo (3º com 37) x Atlético-MG (6º com 35).