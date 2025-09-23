Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NÃO DEU!

Brasileirão: Bahia perde para o São Paulo e encerra campanha no sub-17

Tricolor não conseguiu classificação para a próxima fase da competição

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/09/2025 - 20:42 h
São Paulo e Bahia entraram em campo nesta terça-feira
São Paulo e Bahia entraram em campo nesta terça-feira -

O Bahia deu adeus ao Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta terça-feira, 23. O Tricolor perdeu por 1 a 0 para o São Paulo, em Cotia, e encerrou a competição na 18ª colocação, com nove pontos em 19 partidas.

Os Pivetes de Aço passaram longe de uma classificação para a próxima fase, com 23 pontos a menos em relação ao Vasco, primeiro clube do G-8.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que alguns jogadores iniciaram a competição e foram integrados à categoria sub-20 durante o torneio. Conhecido como 'Haaland do Sertão', o atacante Dell e o ponta Lyan, por exemplo, atuavam pelo sub-17 e chegaram a disputar jogos do Brasileirão, mas acabaram subindo de categoria.

Leia Também:

Vasco x Bahia terá árbitro que já protagonizou polêmica na Fonte Nova
Enquete: o Bahia volta ao G-4 com a rodada atrasada contra o Vasco?
Luciano Juba projeta "jogo díficil" diante do Vasco no Brasileirão

O Bahia entrou em campo nesta terça-feira, 23, com: Jampa; Jonathan Marinho, Bruno Ricardo, Ruan Victor, Santana; Diego Silva, Denis Felipe, Emmanuel; Ryan Nascimento, Richarllyson e Ricardo.

Confira os confrontos das quartas de final da competição:

Chave 1 - Palmeiras (1º com 46) x Vasco (8º com 33) / Red Bull Bragantino (4º com 36) x Grêmio (5º com 35);
Chave 2 - Athletico-PR (2º com 39) x Fluminense (7º com 35) / Flamengo (3º com 37) x Atlético-MG (6º com 35).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Campeonato Brasileiro Sub-17

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
São Paulo e Bahia entraram em campo nesta terça-feira
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

São Paulo e Bahia entraram em campo nesta terça-feira
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

São Paulo e Bahia entraram em campo nesta terça-feira
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

São Paulo e Bahia entraram em campo nesta terça-feira
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x