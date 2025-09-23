Menu
HOME > ESPORTES
DEBATE

Vasco x Bahia terá árbitro que já protagonizou polêmica na Fonte Nova

Juiz foi criticado pelos torcedores vascaínos após jogo contra o Tricolor na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

23/09/2025 - 18:37 h
João Vitor Gobi
João Vitor Gobi -

O jogo entre Vasco x Bahia, marcado nesta quarta-feira, 24, vai ser apitado por um árbitro que já protagonizou uma polêmica neste mesmo confronto na Série A do Campeonato Brasileiro. Na temporada passada, João Vitor Gobi aplicou o segundo cartão amarelo ao atacante David, do Cruzmaltino, em expulsão que causou revolta entre os torcedores cariocas.

Aos 14 minutos da segunda etapa, David acertou o rosto do lateral Gilberto com a mão e acabou expulso, quando o duelo ainda estava empatado. Vale lembrar que o Tricolor venceu a partida por 2 a 1, com gols de Thaciano e Oscar Estupiñan.

Leia Também:

Enquete: o Bahia volta ao G-4 com a rodada atrasada contra o Vasco?
Luciano Juba projeta "jogo díficil" diante do Vasco no Brasileirão
Bahia volta ao G-4 com jogo atrasado? Saiba os palpites das IAs

O especialista em arbitragem PC Oliveira concordou com as críticas dos vascaínos e discordou da expulsão. Segundo ele, o "movimento do braço do David na disputa com o Gilberto foi normal".

"O árbitro é orientado a aplicar o cartão amarelo para o uso indevido do braço quando o jogador infrator desconsidera o risco ou a consequência para o adversário e o atinge no rosto ou na cabeça. O movimento do braço do David na disputa com o Gilberto foi normal. Sendo assim, o segundo cartão amarelo e consequentemente o cartão vermelho, na minha interpretação, foram mal aplicados", disse o comentarista no Premiere.

O jogo contra o Vasco será o segundo apitado por João Vitor na temporada, já que o árbitro comandou a goleada do Bahia por 4 a 0 sobre o Paysandu, pela Copa do Brasil. Paulista, o juiz apitou oito jogos da Série B, nove da Série A e seis da Copa do Brasil em 2025.

Tags:

Bahia campeonato brasileiro vasco x bahia

x