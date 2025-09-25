SINA ANTIGA!
Bahia revive fantasma de sequências negativas no Brasileirão
Com a 4ª derrota seguida, Tricolor repete jejuns históricos e vê G-6 ameaçado
Por Téo Mazzoni
O Bahia vive seu pior momento na temporada, e o reflexo aparece no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 24, o Tricolor de Aço completou um mês sem vencer na competição após ser derrotado pelo Vasco. Pela primeira vez na edição de 2025, o clube enfrenta sua já recorrente sequência de jogos sem triunfo nos pontos corridos.
Desde 2003, quando o atual formato do Brasileirão foi implementado, o Bahia jamais conseguiu encerrar uma edição sem acumular uma série de, ao menos, quatro partidas sem vitória. Agora, são quatro jogos seguidos sem vencer, o que faz a torcida lembrar de jejuns mais longos já vividos pelo clube.
Sequências sem triunfo do Bahia no Brasileirão
- 2025 (em disputa): quatro jogos sem vencer
- 2024: sete jogos sem vencer
- 2023: seis jogos sem vencer (2x)
- 2021: oito jogos sem vencer
- 2020: nove jogos sem vencer
- 2019: nove jogos sem vencer
- 2018: cinco jogos sem vencer
- 2017: sete jogos sem vencer
- 2014: dez jogos sem vencer
- 2013: sete jogos sem vencer
- 2012: seis jogos sem vencer (2x)
- 2011: seis jogos sem vencer
- 2003: seis jogos sem vencer
Leia Também:
Além da sequência atual, um fantasma recente preocupa a torcida: a queda de rendimento nos segundos turnos. Isso ocorreu em 2019 e 2024, quando o Bahia terminou o primeiro turno com 31 pontos — melhores campanhas da história do clube —, mas despencou na reta final. No ano passado, conquistou apenas 23 pontos no returno; em 2019, foram só 18.
Em 2025, o cenário começa a se repetir. Apesar de o segundo turno ter iniciado bem, com vitórias sobre Corinthians (fora) e Santos (na Fonte Nova), a derrota para o Vasco, em partida atrasada da 16ª rodada, ligou o sinal de alerta. Em meio a um calendário desgastante, elenco limitado e diversos desfalques, o time de Rogério Ceni vê seu nível de atuação cair e, com isso, se afastar da briga pelo G-4.
Antes da goleada sofrida para o Mirassol — a primeira do atual jejum —, o Bahia era 4º colocado, com 36 pontos. Agora, soma 37, caiu para o 6º lugar e corre o risco de deixar o G-6 pela primeira vez desde a 11ª rodada, caso não vença o Palmeiras neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova. Uma derrota pode significar a ultrapassagem do São Paulo.
Apesar da fase ruim, a meta tricolor segue clara: a classificação para a Libertadores de 2026. O próprio técnico Rogério Ceni reforçou o objetivo em coletiva no último sábado, 20:
É o que a gente espera minimamente conseguir (estar entre os seis primeiros colocados e ir à Libertadores
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes