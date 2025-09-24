CRISE!
Bahia completa um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro
Quatro jogos sem triunfo no Brasileirão derrubam o Tricolor no G-6 e o afastam da briga por uma vaga direta na Libertadores
Por Téo Mazzoni
Em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia perdeu e completou um mês sem vencer na competição. Após a derrota por 3 a 1 de virada para o Vasco, nesta quarta-feira, 24, em São Januário, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou à quarta partida consecutiva sem triunfo na Série A.
A sequência negativa começou com a goleada acachapante sofrida diante do Mirassol; depois, perdeu para o Cruzeiro, de virada, em plena Arena Fonte Nova, resultado que encerrou sua invencibilidade como mandante no campeonato; empatou com o Ceará fora de casa; e agora foi superado novamente de virada pelo Vasco.
Veja a sequência:
- Mirassol 5 x 1 Bahia – 22ª rodada
- Bahia 1 x 2 Cruzeiro – 23ª rodada
- Ceará 1 x 1 Bahia – 24ª rodada
- Vasco 3 x 1 Bahia – 16ª rodada*
O último triunfo tricolor no Brasileirão foi exatamente há um mês, quando, em 24 de agosto, venceu o Santos por 2 a 0, em um momento completamente distinto da temporada.
Leia Também:
Durante esse período, o Bahia conquistou o título da Copa do Nordeste, mas no Campeonato Brasileiro tem “caído ladeira abaixo” — deixou escapar a vantagem de quatro pontos que possuía em relação ao G-4, ocupa agora a 6ª colocação com 37 pontos e está a cinco do primeiro time dentro da zona de classificação direta à Libertadores. Além disso, foi eliminado da Copa do Brasil.
Precisando virar a chave para reencontrar o caminho das vitórias, o Bahia volta a Salvador, onde enfrenta o Palmeiras neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes