Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CRISE!

Bahia completa um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro

Quatro jogos sem triunfo no Brasileirão derrubam o Tricolor no G-6 e o afastam da briga por uma vaga direta na Libertadores

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/09/2025 - 22:57 h
Com derrota para o Vasco, Bahia chega a um mês sem vitórias no Brasileirão e vê o G-4 se afastar
Com derrota para o Vasco, Bahia chega a um mês sem vitórias no Brasileirão e vê o G-4 se afastar -

Em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia perdeu e completou um mês sem vencer na competição. Após a derrota por 3 a 1 de virada para o Vasco, nesta quarta-feira, 24, em São Januário, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni chegou à quarta partida consecutiva sem triunfo na Série A.

A sequência negativa começou com a goleada acachapante sofrida diante do Mirassol; depois, perdeu para o Cruzeiro, de virada, em plena Arena Fonte Nova, resultado que encerrou sua invencibilidade como mandante no campeonato; empatou com o Ceará fora de casa; e agora foi superado novamente de virada pelo Vasco.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Veja a sequência:

  • Mirassol 5 x 1 Bahia – 22ª rodada
  • Bahia 1 x 2 Cruzeiro – 23ª rodada
  • Ceará 1 x 1 Bahia – 24ª rodada
  • Vasco 3 x 1 Bahia – 16ª rodada*

O último triunfo tricolor no Brasileirão foi exatamente há um mês, quando, em 24 de agosto, venceu o Santos por 2 a 0, em um momento completamente distinto da temporada.

Leia Também:

Bahia: Ronaldo detona arbitragem e acusa juiz de mudar rumo do jogo
Expulsão de Jean Lucas pesa e Bahia perde de virada para o Vasco
Jean Lucas leva vermelho contra o Vasco e vira desfalque no Bahia

Durante esse período, o Bahia conquistou o título da Copa do Nordeste, mas no Campeonato Brasileiro tem “caído ladeira abaixo” — deixou escapar a vantagem de quatro pontos que possuía em relação ao G-4, ocupa agora a 6ª colocação com 37 pontos e está a cinco do primeiro time dentro da zona de classificação direta à Libertadores. Além disso, foi eliminado da Copa do Brasil.

Precisando virar a chave para reencontrar o caminho das vitórias, o Bahia volta a Salvador, onde enfrenta o Palmeiras neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Com derrota para o Vasco, Bahia chega a um mês sem vitórias no Brasileirão e vê o G-4 se afastar
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Com derrota para o Vasco, Bahia chega a um mês sem vitórias no Brasileirão e vê o G-4 se afastar
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Com derrota para o Vasco, Bahia chega a um mês sem vitórias no Brasileirão e vê o G-4 se afastar
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Com derrota para o Vasco, Bahia chega a um mês sem vitórias no Brasileirão e vê o G-4 se afastar
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x