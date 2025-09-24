Menu
HOME > ESPORTES
CRITICOU!

Bahia: Ronaldo detona arbitragem e acusa juiz de mudar rumo do jogo

Ronaldo questiona decisões de João Vitor Gobi, aponta inexperiência e diz que a arbitragem "mudou o rumo do jogo" em São Januário

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/09/2025 - 22:24 h
Ronaldo, goleiro do Bahia, desabafa e critica João Vitor Gobi após derrota para o Vasco. Arqueiro questiona expulsão de Jean Lucas e lances não revistos: "Faltou padrão".
O goleiro Ronaldo não poupou críticas à arbitragem. Após a derrota do Bahia para o Vasco, nesta quarta-feira, 24, em uma partida marcada por diversas decisões controversas do árbitro João Vitor Gobi, o arqueiro tricolor declarou que “o árbitro era inexperiente para a situação da partida”.

Expulsão de Jean Lucas pesa e Bahia perde de virada para o Vasco
Jean Lucas leva vermelho contra o Vasco e vira desfalque no Bahia
Bahia reforça base com joia mirim ex-Athletico; saiba quem é

Durante o jogo, Gobi protagonizou decisões conflitantes — expulsou Jean Lucas por uma cotovelada em Barros, mas deixou passar lances parecidos envolvendo Juba e Gilberto. Por isso, para Ronaldo, “faltou padrão na arbitragem”.

O Vasco estava perto da zona de rebaixamento, aí você sabe como é jogar no Rio [...] Tem tudo isso
Ronaldo - goleiro do Bahia

Ronaldo ainda admitiu acreditar que a expulsão de Jean Lucas foi justa, mas questionou decisões em outros momentos: “É muito difícil falar mais uma vez sobre arbitragem [...] um jogo cheio de polêmicas. [...] Teve também o lance do Juba, em que o jogador acerta com a mão. O VAR nem sequer chamou para analisar”.

Eu acho que a arbitragem mudou o rumo do jogo
Ronaldo - goleiro do Bahia

“A gente vinha fazendo uma boa partida até a expulsão. Infelizmente, com um jogador a menos e com a torcida do Vasco empurrando, eles conseguiram empatar num cruzamento; a bola acabou desviando e mudou o rumo do jogo”, lamentou Ronaldo, já projetando o duelo difícil contra o Palmeiras na próxima rodada.

Precisamos mudar essa chave [...] Já são alguns jogos sem vencer. Se Deus quiser, vai ser diferente. Vamos fazer uma grande partida e sair dessa má fase
Ronaldo - goleiro do Bahia

Precisando vencer para voltar a se aproximar da luta por uma vaga no G-4, o Bahia enfrenta o Palmeiras neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão já acumula um mês sem triunfos na competição.

x