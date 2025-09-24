Expulsão de Jean Lucas pesa e Bahia perde de virada para o Vasco

Bahia perde de virada para o Vasco (3x1) em São Januário. A expulsão de Jean Lucas no 1º tempo foi crucial para a derrota que ameaça a posição do Esquadrão no G-6. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia visitou o Vasco nesta quarta-feira, 24, e, diante de um São Januário lotado e pulsante — além de uma expulsão ainda no primeiro tempo —, sucumbiu e amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni perdeu por 3 a 1, de virada, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Coutinho, Puma Rodríguez e Luciano Juba (contra) marcaram os gols da vitória cruzmaltina, enquanto Sanabria fez o solitário tento azul, vermelho e branco.

Com o resultado, o Bahia se complicou na luta por uma vaga no G-4 e pode até perder sua posição no G-6 a depender dos resultados da próxima rodada. Atualmente na 6ª colocação, com 37 pontos, o Tricolor de Aço está a cinco pontos de Mirassol, 4º colocado, e a três pontos do Botafogo, que ocupa a 5ª posição. Além disso, está apenas dois pontos à frente do São Paulo, que ocupa a 7ª posição, com 35 pontos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O jogo

Empurrado pela torcida, o Vasco começou melhor, mas o Bahia também criou uma boa oportunidade em jogada envolvendo Jean Lucas, Sanabria e Willian José, sem sucesso. O Cruzmaltino, no entanto, levou mais perigo: por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, Coutinho cobrou escanteio fechado pela direita e encontrou Nuno Moreira sozinho, que cabeceou na trave e arrancou um suspiro da torcida tricolor.

Apesar da primeira grande chance ter sido da equipe mandante, foi o Bahia quem abriu o placar. Após uma verdadeira lambança da defesa do Vasco dentro da área, o atacante Sanabria, atento ao lance, ganhou a bola na dividida e encobriu o goleiro Léo Jardim, marcando seu primeiro gol com a camisa azul, vermelha e branca — e o primeiro da partida: 1 a 0 Esquadrão. Contudo, a festa tricolor durou pouco.

Apenas cinco minutos após o gol que deu vantagem ao Bahia, o meio-campista Jean Lucas acertou uma cotovelada em Barros e, após revisão no VAR, o árbitro João Vitor Gobi decidiu expulsar o camisa 6 do Esquadrão. Como se a expulsão já não fosse suficiente, o Vasco empatou na sequência. Nos acréscimos, o pequeno Coutinho, de apenas 1,72 m, superou a alta defesa do Tricolor de Aço e testou para o fundo das redes: 1 a 1 no placar.

Na segunda etapa, com um a menos, o Bahia conseguiu segurar o Vasco até os 15 primeiros minutos. Novamente em bola aérea, desta vez em cobrança de escanteio, Puma Rodríguez cabeceou firme e estufou as redes da meta defendida por Ronaldo: 2 a 1 para os mandantes.

Após a virada, o Vasco ficou ainda mais tranquilo no jogo — já que, depois da expulsão de Jean Lucas, a partida se transformou em ataque contra defesa — e ampliou o placar com requintes de crueldade para a torcida tricolor. Por volta dos 31 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Luciano Juba tentou cortar uma bola e acabou mandando contra a própria meta de Ronaldo: 3 a 1 para o Vasco.



Ficha técnica

Vasco x Bahia

O que: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

16ª rodada do Campeonato Brasileiro Data: 24/09 - às 19h30

24/09 - às 19h30 Local: São Januário

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

João Vitor Gobi (SP) Assistente 1: Daniel Luis Marques (SP)

Daniel Luis Marques (SP) Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Evandro de Melo Lima (SP) Quarto árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS) VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, L. Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho e Nuno Moreira; Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, L. Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros, Coutinho e Nuno Moreira; Andrés Gómez e Vegetti. Fernando Diniz. Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Michel Araújo, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Próximo jogo

Agora o Bahia volta suas atenções para uma verdadeira decisão. Neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Palmeiras, em duelo direto no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, válido pela 25ª rodada da competição.