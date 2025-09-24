Saiba quanto o Bahia arrecadou ao avançar na Copa do Brasil Feminina

Jogadoras do Bahia comemoram gol em São Paulo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia fez história na Copa do Brasil Feminina nesta quarta-feira, 24, com a classificação para a semifinal diante do RB Bragantino, fora de casa. O Tricolor disputa a competição pela primeira vez na história e já está entre os quatro melhores clubes do torneio.

Com a vaga garantida, as Mulheres de Aço arrecadaram R$ 70 mil em premiações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora acumulam R$ 210 mil somente através da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Tricolor também avançou às quartas de final do Campeonato Brasileiro e, através do torneio, obteve R$ 480 mil.

O Bahia agora aguarda a definição dos outros resultados para entrar em campo pela semifinal. Palmeiras x Sport, Internacional X Ferroviária, além de São Paulo x Corinthians, são os outros confrontos desta fase.

Se avançar para a grande final, o Tricolor vai arrecadar R$ 100 mil somente pela classificação, R$ 500 mil se for vice-campeão, e R$ 1 milhão se levantar o título. A equipe iniciou na terceira fase, eliminou o Grêmio, passou pelo Atlético-MG e fez do Bragantino sua terceira vítima na copa.

Confira as premiações por fase: