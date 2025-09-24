FAZENDO HISTÓRIA!
Saiba quanto o Bahia arrecadou ao avançar na Copa do Brasil Feminina
Mulheres de Aço disputam a competição pela primeira vez na história
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia fez história na Copa do Brasil Feminina nesta quarta-feira, 24, com a classificação para a semifinal diante do RB Bragantino, fora de casa. O Tricolor disputa a competição pela primeira vez na história e já está entre os quatro melhores clubes do torneio.
Com a vaga garantida, as Mulheres de Aço arrecadaram R$ 70 mil em premiações da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e agora acumulam R$ 210 mil somente através da Copa do Brasil. Vale lembrar que o Tricolor também avançou às quartas de final do Campeonato Brasileiro e, através do torneio, obteve R$ 480 mil.
O Bahia agora aguarda a definição dos outros resultados para entrar em campo pela semifinal. Palmeiras x Sport, Internacional X Ferroviária, além de São Paulo x Corinthians, são os outros confrontos desta fase.
Se avançar para a grande final, o Tricolor vai arrecadar R$ 100 mil somente pela classificação, R$ 500 mil se for vice-campeão, e R$ 1 milhão se levantar o título. A equipe iniciou na terceira fase, eliminou o Grêmio, passou pelo Atlético-MG e fez do Bragantino sua terceira vítima na copa.
Confira as premiações por fase:
- 1ª fase (cota de participação): R$ 25 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);
- Semifinais: 70 mil (4 clubes);
- Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 500 mil.
