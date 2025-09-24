Menu
ESPORTES
À DISPOSIÇÃO!

Atacante que Bahia 'roubou' do Corinthians ganha primeira chance com Ceni

Atacante pode fazer sua estreia no futebol profissional nesta quarta-feira

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

24/09/2025 - 15:05 h | Atualizada em 24/09/2025 - 15:38
Kauê Furquim, atacante do Bahia
Kauê Furquim, atacante do Bahia -

O atacante Kauê Furquim estará pela primeira vez à disposição de Rogério Ceni em um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. O jovem de apenas 16 anos foi relacionado para o duelo entre Vasco x Bahia, nesta quarta-feira, 24, às 19h30, em São Januário, em partida atrasada da 14ª rodada.

Desde que deixou o Corinthians, através do pagamento da multa rescisória avaliada em R$ 14 milhões, o atleta fez quatro partidas pela equipe sub-20 do Tricolor, e marcou um gol — em pleno clássico Ba-Vi nas semifinais da Copa do Nordeste da categoria.

O jogador ainda não estreou no futebol profissional, apesar de ter sido relacionado para jogos do Brasileirão quando ainda defendia o clube paulista. Kauê Furquim ficou à disposição de Dorival Júnior nos jogos contra Fortaleza e Ceará, mas não chegou a sair do banco de reservas.

O atacante se junta à Sanabria, Ademir, Willian José, Tiago, Kayky e Michel Araújo como opções ofensivas para o Bahia nesta quarta-feira.

