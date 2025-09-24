VASCO X BAHIA
Bahia enfrenta Vasco sem Ademir e com nova joia da base; veja a lista
Ademir fica de fora da viagem a São Januário, mas jovem Kauê Furquim, de 16 anos, surpreende e integra o banco de reservas
Por Téo Mazzoni
O técnico Rogério Ceni relacionou 25 jogadores para a partida do Bahia contra o Vasco, marcada para as 19h30 desta terça-feira, 24, em São Januário, no Rio de Janeiro.
Entre as principais novidades está a ausência do atacante Ademir — que chegou a ser cotado para atuar por cerca de 10 a 20 minutos após retornar aos treinos com o elenco durante a preparação — e a convocação do jovem Kauê Furquim, de apenas 16 anos, que vai integrar o banco de reservas do time principal pela primeira vez desde sua chegada.
Leia Também:
Além de Ademir, seguem em transição física e técnica Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo. Já Erick Pulga, David Duarte e João Paulo permanecem em tratamento e, portanto, continuam vetados pelo departamento médico.
Lista de relacionados:
- Goleiros: Ronaldo, Victor, Danilo;
- Laterais: Gilberto, Luciano Juba, Zé Guilherme, Santiago Arias, Iago Borduchi;
- Zagueiros: Fredi, Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo;
- Meio-campistas: Vitinho, Acevedo, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Cauly, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende;
- Atacantes: Tiago, Kauê Furquim, Kayky, Willian José, Sanabria.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes