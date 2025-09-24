Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VASCO X BAHIA

Bahia enfrenta Vasco sem Ademir e com nova joia da base; veja a lista

Ademir fica de fora da viagem a São Januário, mas jovem Kauê Furquim, de 16 anos, surpreende e integra o banco de reservas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/09/2025 - 17:25 h
Rogério Ceni define 25 relacionados do Bahia para o jogo contra o Vasco em São Januário. Saiba por que Ademir ficou de fora e quem é o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, na lista!
Rogério Ceni define 25 relacionados do Bahia para o jogo contra o Vasco em São Januário. Saiba por que Ademir ficou de fora e quem é o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, na lista! -

O técnico Rogério Ceni relacionou 25 jogadores para a partida do Bahia contra o Vasco, marcada para as 19h30 desta terça-feira, 24, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Entre as principais novidades está a ausência do atacante Ademir — que chegou a ser cotado para atuar por cerca de 10 a 20 minutos após retornar aos treinos com o elenco durante a preparação — e a convocação do jovem Kauê Furquim, de apenas 16 anos, que vai integrar o banco de reservas do time principal pela primeira vez desde sua chegada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Atacante que Bahia 'roubou' do Corinthians ganha primeira chance com Ceni
Entre o G-4 e o Z-4: a defesa como trunfo do Bahia contra o Vasco
Brasileirão: Bahia perde para o São Paulo e encerra campanha no sub-17

Além de Ademir, seguem em transição física e técnica Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo. Já Erick Pulga, David Duarte e João Paulo permanecem em tratamento e, portanto, continuam vetados pelo departamento médico.

Lista de relacionados:

  • Goleiros: Ronaldo, Victor, Danilo;
  • Laterais: Gilberto, Luciano Juba, Zé Guilherme, Santiago Arias, Iago Borduchi;
  • Zagueiros: Fredi, Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Luiz Gustavo;
  • Meio-campistas: Vitinho, Acevedo, Everton Ribeiro, Rodrigo Nestor, Cauly, Jean Lucas, Michel Araujo, Rezende;
  • Atacantes: Tiago, Kauê Furquim, Kayky, Willian José, Sanabria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ademir Bahia Brasileirão brasileirão série a Kauê Furquim Rogério Ceni vasco

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rogério Ceni define 25 relacionados do Bahia para o jogo contra o Vasco em São Januário. Saiba por que Ademir ficou de fora e quem é o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, na lista!
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Rogério Ceni define 25 relacionados do Bahia para o jogo contra o Vasco em São Januário. Saiba por que Ademir ficou de fora e quem é o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, na lista!
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Rogério Ceni define 25 relacionados do Bahia para o jogo contra o Vasco em São Januário. Saiba por que Ademir ficou de fora e quem é o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, na lista!
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Rogério Ceni define 25 relacionados do Bahia para o jogo contra o Vasco em São Januário. Saiba por que Ademir ficou de fora e quem é o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, na lista!
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x