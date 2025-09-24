Bahia enfrenta Vasco sem Ademir e com nova joia da base; veja a lista

Rogério Ceni define 25 relacionados do Bahia para o jogo contra o Vasco em São Januário. Saiba por que Ademir ficou de fora e quem é o jovem Kauê Furquim, de 16 anos, na lista! - Foto: Rafael Rodrigues/ EC Bahia

O técnico Rogério Ceni relacionou 25 jogadores para a partida do Bahia contra o Vasco, marcada para as 19h30 desta terça-feira, 24, em São Januário, no Rio de Janeiro.

Entre as principais novidades está a ausência do atacante Ademir — que chegou a ser cotado para atuar por cerca de 10 a 20 minutos após retornar aos treinos com o elenco durante a preparação — e a convocação do jovem Kauê Furquim, de apenas 16 anos, que vai integrar o banco de reservas do time principal pela primeira vez desde sua chegada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de Ademir, seguem em transição física e técnica Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo. Já Erick Pulga, David Duarte e João Paulo permanecem em tratamento e, portanto, continuam vetados pelo departamento médico.

Lista de relacionados: