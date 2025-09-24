HISTÓRICO!
Bahia garante vaga histórica nas semifinais da Copa do Brasil Feminina
Mulheres de Aço eliminaram o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, 24
Por João Grassi
Histórico! O Bahia eliminou o Red Bull Bragantino nesta tarde de quarta-feira, 24, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Com isso, as Mulheres de Aço conseguiram classificação às semifinais logo na primeira participação no principal mata-mata nacional.
O confronto foi disputado em jogo único no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista-SP. O próximo adversário do Bahia ainda será definido por sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Palmeiras, Sport, Internacional, Ferroviária, São Paulo e Corinthians estão na disputa.
O gol tricolor foi marcado pela atacante Cássia, aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto Vivian empatou para o Bragantino no último lance do duelo, aos 55 da segunda etapa. Nos pênaltis, o Esquadrão de Aço venceu por 3 a 1, com Gica, Cássia e Tchula convertendo suas cobranças, enquanto a goleira Yanne fez duas defesas.
A equipe do técnico Felipe Freitas atuou com: Yanne; Mila Santos, Natalie Nalon, Tchula e Ary (Suelen); Ángela Gómez, Vilma (Kaiuska) e Ju Oliveira (Aila); Rhaizza (Dan), Wendy Carballo (Gica) e Cássia.
