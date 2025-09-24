Jean Lucas leva vermelho contra o Vasco e vira desfalque no Bahia

Jean Lucas foi expulso ainda no primeiro tempo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O meio-campista Jean Lucas foi advertido com cartão vermelho ainda no primeiro tempo da partida entre Vasco e Bahia, nesta quarta-feira, 24, em São Januário, no Rio de Janeiro. A expulsão do camisa 6 aconteceu logo após o gol do Esquadrão, que abriu o placar do jogo.

Veja o lance:

O lance da expulsão do Jean Lucas (que aconteceu depois de revisão no VAR). pic.twitter.com/Rs9S8CHmg6 — ⚽ (@DoentesPFutebol) September 24, 2025



Após recomendação de revisão do lance pelo VAR, o árbitro João Vitor Gobi entendeu que Jean Lucas agrediu Barros com uma cotovelada durante uma dividida. Com um a menos em campo, o técnico Rogério Ceni optou por sacar o atacante Willian José e promover a entrada de Nico Acevedo.

Por conta do cartão vermelho, Jean Lucas desfalcará o Bahia na partida contra o Palmeiras, neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

É importante destacar que, no confronto contra o Palmeiras, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente na Arena Fonte Nova para acompanhar o duelo. Na última convocação do italiano, Jean Lucas foi chamado para substituir Joelinton, cortado por lesão.

*Até o momento da publicação desta matéria, o Bahia empata por 1 a 1 com o Vasco.