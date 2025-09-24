Menu
HOME > ESPORTES
Jean Lucas leva vermelho contra o Vasco e vira desfalque no Bahia

Meio-campista deu uma cotovelada em Barros e foi advertido com o cartão vermelho

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

24/09/2025 - 20:22 h | Atualizada em 24/09/2025 - 20:52
Jean Lucas foi expulso ainda no primeiro tempo
Jean Lucas foi expulso ainda no primeiro tempo

O meio-campista Jean Lucas foi advertido com cartão vermelho ainda no primeiro tempo da partida entre Vasco e Bahia, nesta quarta-feira, 24, em São Januário, no Rio de Janeiro. A expulsão do camisa 6 aconteceu logo após o gol do Esquadrão, que abriu o placar do jogo.

Veja o lance:


Após recomendação de revisão do lance pelo VAR, o árbitro João Vitor Gobi entendeu que Jean Lucas agrediu Barros com uma cotovelada durante uma dividida. Com um a menos em campo, o técnico Rogério Ceni optou por sacar o atacante Willian José e promover a entrada de Nico Acevedo.

Por conta do cartão vermelho, Jean Lucas desfalcará o Bahia na partida contra o Palmeiras, neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

É importante destacar que, no confronto contra o Palmeiras, o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará presente na Arena Fonte Nova para acompanhar o duelo. Na última convocação do italiano, Jean Lucas foi chamado para substituir Joelinton, cortado por lesão.

*Até o momento da publicação desta matéria, o Bahia empata por 1 a 1 com o Vasco.

x