ESPORTES
TALENTO

Bahia reforça base com joia mirim ex-Athletico; saiba quem é

Novo Pivete de Aço chega para a equipe Sub-13

João Grassi

Por João Grassi

24/09/2025 - 18:32 h
Murilo Leite é o novo jogador da base do Bahia
Murilo Leite é o novo jogador da base do Bahia

O Bahia segue captando talentos para fortalecer a categoria de base. Depois da briga com o Corinthians por Kauê Furquim, o Tricolor agora contratou o meia Murilo Leite, considerado um dos melhores atletas brasileiros nascidos em 2012.

Murilo, que era um grande destaque da base do Athletico, agora ingressa na equipe Sub-13 dos Pivetes de Aço. As informações foram publicadas pelo jornalista Venê Casagrande.

A família do jovem jogador, que é da Nike, fechou acordo com o clube paranaense para levá-lo ao Bahia. O projeto de desenvolvimento de atletas do Tricolor agradou e foi um fator motivador para a mudança.

Bahia enfrenta Vasco sem Ademir e com nova joia da base; veja a lista
Bahia anuncia renovação de contrato com joia da base
Bahia: vice na Copa do Nordeste Sub-20 não desvia "ambição" da base

O Esquadrão venceu a disputa pela contratação de Murilo Leite com times como Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo.

Ver todas

