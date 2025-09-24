Bahia reforça base com joia mirim ex-Athletico; saiba quem é

Murilo Leite é o novo jogador da base do Bahia - Foto: Reprodução

O Bahia segue captando talentos para fortalecer a categoria de base. Depois da briga com o Corinthians por Kauê Furquim, o Tricolor agora contratou o meia Murilo Leite, considerado um dos melhores atletas brasileiros nascidos em 2012.

Murilo, que era um grande destaque da base do Athletico, agora ingressa na equipe Sub-13 dos Pivetes de Aço. As informações foram publicadas pelo jornalista Venê Casagrande.

A família do jovem jogador, que é da Nike, fechou acordo com o clube paranaense para levá-lo ao Bahia. O projeto de desenvolvimento de atletas do Tricolor agradou e foi um fator motivador para a mudança.

O Esquadrão venceu a disputa pela contratação de Murilo Leite com times como Flamengo, Fluminense, Palmeiras e São Paulo.