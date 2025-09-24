Rogério Ceni aponta favorecimento do VAR ao Vasco contra o Bahia

Rogério Ceni detona o VAR e a arbitragem após derrota para o Vasco. Treinador critica falta de critério nas revisões: "Não há padrão. E aí você define o jogo" - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A arbitragem da partida do Bahia foi um dos principais temas da coletiva do técnico Rogério Ceni após a derrota para o Vasco nesta quarta-feira, 24. Apesar de não ser de seu costume comentar o assunto, o treinador tricolor fez questão de criticar não apenas o árbitro João Vitor Gobi, mas, sobretudo, o VAR, comandado por Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

Segundo Ceni, os critérios adotados pela equipe de arbitragem foram confusos. “Como é que o VAR chama no lance do Jean e do Sanabria e não chama no do Juba e do Gilberto?”, questionou o comandante, visivelmente irritado.

O técnico afirmou ainda que uma partida importante para ambas as equipes acabou sendo decidida pelo árbitro de vídeo. De acordo com ele, o responsável no VAR, “de dentro do ar-condicionado”, escolheu os lances que quis revisar e determinou uma expulsão que mudou completamente o rumo do jogo.

Jogar 60 minutos com um a menos aqui, e com o VAR totalmente favorável ao time da casa. As nossas jogadas são chamadas, as deles não Rogério Ceni - técnico do Bahia

Rogério Ceni também apontou falta de padrão nas decisões: “Nos lances contra nós, o VAR chama até quando não há necessidade. Já nos lances que poderiam ter tido o mesmo critério da expulsão do Jean Lucas, não chamam”, concluiu.

Não há critério, não há padrão [...] E aí você define o jogo Rogério Ceni - treinador do Bahia

Próximo jogo

Agora o Bahia volta suas atenções para uma verdadeira decisão. Neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni enfrenta o Palmeiras, em duelo direto no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, válido pela 25ª rodada da competição.