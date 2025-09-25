Derrota do Bahia diante do Vasco complica o Vitória no Z-4; entenda

Vitória segue no Z-4 após derrota do Bahia para o Vasco - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Vitória não conseguirá deixar a zona de rebaixamento, pelo menos até o fim da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a derrota do Bahia nesta quarta-feira, 24, o Leão da Barra viu o Vasco — antigo primeiro time fora do Z-4, com 24 pontos — abrir cinco de vantagem, enquanto o atual “porteiro da degola", o Atlético-MG, não pode ser alcançado pelo rubro-negro.

Atualmente, o Leão da Barra ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Atlético-MG assumiu a 16ª posição, com 25 pontos. Na teoria, o Vitória poderia empatar em pontos e até assumir a vaga, dependendo de uma combinação de resultados. No entanto, quando os critérios de desempate entram em jogo, o time baiano leva a pior.

Mesmo que vença o Grêmio, neste domingo, 28, às 11h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e o Atlético-MG seja derrotado pelo Mirassol, o Vitória ainda ficaria atrás. Isso porque, apesar de igualar a pontuação, o Galo tem vantagem no número de vitórias — já são seis, contra quatro do Leão. Um triunfo diante dos gaúchos seria apenas o quinto do Vitória no torneio.

O saldo de gols também pesa contra os baianos. Enquanto o Atlético-MG registra -5, o Vitória amarga -16. Dessa forma, mesmo que igualasse em pontos e vitórias, o rubro-negro seguiria atrás na tabela.

A situação se agrava porque, além de não poder deixar o Z-4 nesta rodada, o Vitória é — ao lado de Vasco e Grêmio — um dos poucos times da parte de baixo da classificação sem jogos atrasados. Ou seja, todos os concorrentes diretos ainda terão partidas a disputar, o que amplia a desvantagem do clube baiano.

Assim, se o resultado do Vasco foi ruim para a torcida tricolor, o lado rubro-negro de Salvador também não tem motivos para comemorar. Pior: em caso de derrota para o Grêmio neste domingo, o Vitória verá o adversário abrir dez pontos de distância, aumentando ainda mais o drama na luta contra o rebaixamento.