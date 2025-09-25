Recorde Mundial! Brasil faz história no Wingsuit em Boituva

O paraquedismo brasileiro alcançou um marco! Em Boituva, 18 atletas estabeleceram o 1º recorde mundial sequencial de Wingsuit vertical homologado pela FAI. Conheça o feito histórico e o organizador Fábio Samartin. - Foto: Divulgação

O paraquedismo brasileiro alcançou um marco histórico em setembro de 2025. Entre os dias 18 e 21, a cidade de Boituva (SP) recebeu um grupo de 17 atletas do Brasil e um da Argentina que estabeleceu o primeiro recorde mundial sequencial de Wingsuit em formação vertical. A conquista, inédita no cenário internacional, projetou o país entre as grandes potências da modalidade.

A homologação oficial veio da FAI (Federação Aeronáutica Internacional), entidade máxima do esporte aéreo, com apoio da CBPQ (Confederação Brasileira de Paraquedismo). Além do feito mundial, a formação também garantiu novos recordes Sul-Americano e Brasileiro, reforçando o nível técnico da equipe envolvida.

O salto histórico foi concretizado no segundo dia do evento, depois de uma série de treinamentos rigorosos e voos técnicos que exigiram sincronia absoluta, precisão milimétrica e domínio do Wingsuit. Em poucos segundos, em alta velocidade, os atletas demonstraram excelência em coordenação e estabilidade para executar a formação.

Entre os protagonistas está o baiano Fábio Samartin Fernandes, único representante da Bahia e um dos dois nordestinos no grupo. Mais do que atleta, ele foi o idealizador e organizador do projeto, responsável por toda a logística e pela coordenação técnica que tornou possível a realização do recorde.

Considerado uma das modalidades mais desafiadoras do paraquedismo, o Wingsuit em formação vertical exige habilidade extrema, trabalho em equipe e resistência sob pressão. O resultado alcançado em Boituva reforça a capacidade do Brasil de competir em alto nível e marca um novo capítulo na evolução do Wingsuit no país.