Palmeiras vira sobre o River e vai à semifinal da Libertadores

Com gols de Vitor Roque e show de Flaco López, o Verdão venceu o River Plate (3x1) no Allianz Parque e carimbou vaga na semifinal da CONMEBOL Libertadores. - Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

O Allianz Parque foi palco de mais uma noite histórica para o Palmeiras. Nesta quarta-feira, o Verdão derrotou o River Plate por 3 a 1, de virada, e assegurou presença em mais uma semifinal da Conmebol Libertadores.

O time argentino saiu na frente logo aos 7 minutos, quando Salas aproveitou a primeira oportunidade e balançou a rede de Weverton. O gol deixou a equipe de Abel Ferreira em situação delicada, e o Palmeiras teve dificuldades para reagir ainda no primeiro tempo, indo para o intervalo em desvantagem.

A reação, no entanto, veio rápido após a volta do vestiário. Aos 5 minutos da etapa final, Vitor Roque apareceu para deixar tudo igual e dar tranquilidade ao time alviverde. Com o empate, o Palmeiras passou a dominar as ações ofensivas, ocupando mais o campo de ataque e criando chances diante de um River que se lançou em busca da vitória.

A virada veio já na reta final. Aos 41 minutos, Facundo Torres foi derrubado dentro da área, e Flaco López assumiu a responsabilidade da cobrança. O argentino não desperdiçou e colocou o Verdão em vantagem. Pouco depois, o atacante ainda marcou um golaço para selar a classificação: recebeu de costas para o marcador, girou de letra e finalizou forte. A bola desviou antes de morrer no ângulo de Armani, incendiando a torcida no Allianz.

Com o resultado, o Palmeiras volta a figurar entre os quatro melhores da América e agora aguarda para saber quem será seu adversário na próxima fase. São Paulo e LDU decidem a vaga nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbis. No primeiro confronto, os equatorianos venceram por 2 a 0.