CLASSIFICADO
Palmeiras vira sobre o River e vai à semifinal da Libertadores
Com show de Flaco López, Verdão bate o River Plate e garante vaga entre os 4 melhores da América
Por Redação
O Allianz Parque foi palco de mais uma noite histórica para o Palmeiras. Nesta quarta-feira, o Verdão derrotou o River Plate por 3 a 1, de virada, e assegurou presença em mais uma semifinal da Conmebol Libertadores.
O time argentino saiu na frente logo aos 7 minutos, quando Salas aproveitou a primeira oportunidade e balançou a rede de Weverton. O gol deixou a equipe de Abel Ferreira em situação delicada, e o Palmeiras teve dificuldades para reagir ainda no primeiro tempo, indo para o intervalo em desvantagem.
A reação, no entanto, veio rápido após a volta do vestiário. Aos 5 minutos da etapa final, Vitor Roque apareceu para deixar tudo igual e dar tranquilidade ao time alviverde. Com o empate, o Palmeiras passou a dominar as ações ofensivas, ocupando mais o campo de ataque e criando chances diante de um River que se lançou em busca da vitória.
Leia Também:
A virada veio já na reta final. Aos 41 minutos, Facundo Torres foi derrubado dentro da área, e Flaco López assumiu a responsabilidade da cobrança. O argentino não desperdiçou e colocou o Verdão em vantagem. Pouco depois, o atacante ainda marcou um golaço para selar a classificação: recebeu de costas para o marcador, girou de letra e finalizou forte. A bola desviou antes de morrer no ângulo de Armani, incendiando a torcida no Allianz.
Com o resultado, o Palmeiras volta a figurar entre os quatro melhores da América e agora aguarda para saber quem será seu adversário na próxima fase. São Paulo e LDU decidem a vaga nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbis. No primeiro confronto, os equatorianos venceram por 2 a 0.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes