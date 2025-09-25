Ceni revela se Bahia terá retornos para duelo decisivo com Palmeiras

Rogério Ceni lida com a pressão de 1 mês sem vencer antes do Bahia x Palmeiras. Jean Lucas está fora, e Ceni diz "Não" sobre retorno de lesionados. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia vive seu pior momento na temporada e, nesta quarta-feira, 24, diante do Vasco, completou um mês sem vencer no Campeonato Brasileiro. Para tentar encerrar a fase negativa, a equipe comandada por Rogério Ceni volta à Arena Fonte Nova, mas terá pela frente um adversário dos mais difíceis: o Palmeiras.

Apesar da dificuldade do confronto, o Tricolor precisa reencontrar o caminho dos triunfos para voltar a sonhar com o G-4 do Brasileirão. Após uma sequência de quatro jogos sem vencer, o time caiu para a 6ª colocação e viu seus concorrentes diretos abrirem vantagem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Diante desse cenário, Ceni foi questionado sobre a possibilidade de contar com jogadores lesionados no duelo contra o Palmeiras, mas respondeu de forma direta:





Não (não teremos retornos) Rogério Ceni - Técnico do Bahia

Segundo o treinador, o único que pode voltar a ficar à disposição é o atacante Ademir, que participou parcialmente dos treinos antes do jogo contra o Vasco. Ainda assim, há incerteza quanto à sua utilização, já que o Bahia adota cautela após o caso de Erick Pulga, que sofreu uma “relesão” ao retornar aos gramados.

Treinou com a gente um dia, mas estava muito desgastado. Como tivemos a relesão do Pulga, estamos com mais cuidado Rogério Ceni - técnico do Bahia

Além dos desfalques por lesão, o Bahia também não poderá contar com Jean Lucas, expulso no primeiro tempo contra o Vasco após uma dividida em que, segundo o VAR, o camisa 6 deixou o braço no rosto de Barros.

Sem os lesionados e agora sem Jean Lucas, o Bahia enfrenta o Palmeiras neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. O time precisa do triunfo para se manter no G-6 e seguir na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.