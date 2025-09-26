Menu
HOME > ESPORTES
Metrô Bahia tem operação especial para jogo entre Bahia e Palmeiras

Partida do Campeonato Brasileiro acontece neste domingo, 28

Marina Branco

Por Marina Branco

26/09/2025 - 11:12 h
Mais uma rodada do Brasileirão se aproxima, e vai ter confronto grande em Salvador. Pela 25ª rodada, o Bahia da sexta posição encara o Palmeiras da terceira neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, e o Metrô Bahia já planejou os reforços na operação.

A Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, terá reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança e contará com aumento na frequência de viagens, de acordo com a demanda.

"Nosso trabalho é direcionado para que os torcedores se sintam seguros e bem atendidos no sistema metroviário, por meio de uma operação eficiente, com reforço nas equipes e mais viagens para garantir a agilidade no deslocamento até o estádio e na volta para casa", explica Pedro Mello, gerente executivo de atendimento da concessionária.

Além do Cartão Integração, os usuários também poderão pagar a passagem diretamente na catraca por aproximação, utilizando cartões de crédito, débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes do aplicativo Recarga Pay. O valor da tarifa é de R$ 4,10.

Outras opções de recarga incluem o aplicativo da CCR Mobilidade, carteiras digitais como Banco do Brasil, KIM+, PicPay, Recarga Pay e Cittamobi, além de mais de dois mil pontos de venda credenciados.

