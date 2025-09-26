Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MOMENTOS OPOSTOS

Adversário do Bahia, Palmeiras está invicto há dez jogos; veja números

Verdão vive grande fase após vaga na semi da Liberta e enfrenta Tricolor que não vence no Brasileirão há um mês

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/09/2025 - 8:40 h
O Palmeiras vive grande fase com 10 jogos invictos e encara o Bahia na Fonte Nova, que tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.
O Palmeiras vive grande fase com 10 jogos invictos e encara o Bahia na Fonte Nova, que tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. -

O Palmeiras não sabe o que é ser derrotado desde 6 de agosto, quando perdeu para o Corinthians. Desde então, embalou uma sequência de dez jogos de invencibilidade e chega para enfrentar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, com a moral em alta.

Os dez jogos invictos do Palmeiras:

  • 24/09/2025 – Libertadores (QF): Palmeiras 3 x 1 River Plate
  • 20/09/2025 – Brasileirão (R24): Palmeiras 4 x 1 Fortaleza
  • 17/09/2025 – Libertadores (QF): River Plate 1 x 2 Palmeiras
  • 13/09/2025 – Brasileirão (R23): Palmeiras 4 x 1 Internacional
  • 31/08/2025 – Brasileirão (R22): Corinthians 1 x 1 Palmeiras
  • 25/08/2025 – Brasileirão (R21): Palmeiras 3 x 0 Sport
  • 21/08/2025 – Libertadores (Oitavas): Palmeiras 0 x 0 Universitario
  • 17/08/2025 – Brasileirão (R20): Botafogo 0 x 1 Palmeiras
  • 14/08/2025 – Libertadores (Oitavas): Universitario 0 x 4 Palmeiras
  • 10/08/2025 – Brasileirão (R19): Palmeiras 2 x 1 Ceará

Neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, as equipes se enfrentam em momentos distintos na temporada. De um lado, o Palmeiras vive grande fase, brigando pelo topo da Série A e embalado por uma classificação histórica na Libertadores. Do outro, o Bahia atravessa sua maior turbulência no ano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Tricolor de Aço não vence no Brasileirão há um mês, acumulando três derrotas e um empate no período. A sequência negativa fez o time cair da 4ª para a 6ª posição e, ao fim da 25ª rodada, pode até aparecer em 7º lugar na tabela.

Apesar de frustrante, a má fase não é novidade para a torcida tricolor. Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, em todas as 13 participações na elite o Bahia enfrentou, pelo menos, uma sequência de quatro jogos sem vitória.

Leia Também:

Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, prováveis escalações e horário
Bahia consegue segurar o Palmeiras na Fonte? Saiba os palpites das IAs
Posse ou firmeza? Conheça pontos fortes e fracos de Bahia e Palmeiras

Fio de esperança para o Bahia?

Diante do Palmeiras, o Bahia precisa dos três pontos não apenas para encerrar a série ruim, mas também para voltar a sonhar com o G-4. Apesar da dificuldade do confronto, dois fatores podem animar a torcida azul, vermelha e branca: o possível retorno de Ademir e a dúvida quanto a presença de Gustavo Gómez, zagueiro titular e capitão do Palmeiras.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 Palmeiras Palmeiras x Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Palmeiras vive grande fase com 10 jogos invictos e encara o Bahia na Fonte Nova, que tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

O Palmeiras vive grande fase com 10 jogos invictos e encara o Bahia na Fonte Nova, que tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

O Palmeiras vive grande fase com 10 jogos invictos e encara o Bahia na Fonte Nova, que tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

O Palmeiras vive grande fase com 10 jogos invictos e encara o Bahia na Fonte Nova, que tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x