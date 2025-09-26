Adversário do Bahia, Palmeiras está invicto há dez jogos; veja números

O Palmeiras vive grande fase com 10 jogos invictos e encara o Bahia na Fonte Nova, que tenta encerrar uma sequência de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Palmeiras não sabe o que é ser derrotado desde 6 de agosto, quando perdeu para o Corinthians. Desde então, embalou uma sequência de dez jogos de invencibilidade e chega para enfrentar o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, com a moral em alta.

Os dez jogos invictos do Palmeiras:

24/09/2025 – Libertadores (QF): Palmeiras 3 x 1 River Plate

20/09/2025 – Brasileirão (R24): Palmeiras 4 x 1 Fortaleza

17/09/2025 – Libertadores (QF): River Plate 1 x 2 Palmeiras

13/09/2025 – Brasileirão (R23): Palmeiras 4 x 1 Internacional

31/08/2025 – Brasileirão (R22): Corinthians 1 x 1 Palmeiras

25/08/2025 – Brasileirão (R21): Palmeiras 3 x 0 Sport

21/08/2025 – Libertadores (Oitavas): Palmeiras 0 x 0 Universitario

17/08/2025 – Brasileirão (R20): Botafogo 0 x 1 Palmeiras

14/08/2025 – Libertadores (Oitavas): Universitario 0 x 4 Palmeiras

10/08/2025 – Brasileirão (R19): Palmeiras 2 x 1 Ceará

Neste domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, as equipes se enfrentam em momentos distintos na temporada. De um lado, o Palmeiras vive grande fase, brigando pelo topo da Série A e embalado por uma classificação histórica na Libertadores. Do outro, o Bahia atravessa sua maior turbulência no ano.

O Tricolor de Aço não vence no Brasileirão há um mês, acumulando três derrotas e um empate no período. A sequência negativa fez o time cair da 4ª para a 6ª posição e, ao fim da 25ª rodada, pode até aparecer em 7º lugar na tabela.

Apesar de frustrante, a má fase não é novidade para a torcida tricolor. Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, em todas as 13 participações na elite o Bahia enfrentou, pelo menos, uma sequência de quatro jogos sem vitória.

Fio de esperança para o Bahia?

Diante do Palmeiras, o Bahia precisa dos três pontos não apenas para encerrar a série ruim, mas também para voltar a sonhar com o G-4. Apesar da dificuldade do confronto, dois fatores podem animar a torcida azul, vermelha e branca: o possível retorno de Ademir e a dúvida quanto a presença de Gustavo Gómez, zagueiro titular e capitão do Palmeiras.