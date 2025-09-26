Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASILEIRÃO

Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, prováveis escalações e horário

Os times se enfrentam neste domingo, 28, às 16h, pela 25ª rodada do Brasileirão

Marina Branco

Por Marina Branco

26/09/2025 - 5:34 h | Atualizada em 27/09/2025 - 23:09
Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão
Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão -

Saída do G-4. Sequência de quatro jogos sem vencer. Derrota de virada para um time da zona de rebaixamento. E, pela frente, um confronto com o terceiro lugar cativo da tabela. O final de semana não promete ser fácil para o Bahia que encara o Palmeiras pela frente na 25ª rodada do Brasileirão, neste domingo, 28, às 16h.

A bola rola na Arena Fonte Nova, casa do Esquadrão, para tentar dar um respiro ao time que já está com saudades da sensação de levar os três pontos e, quem sabe, subir mais uma posição rumo à volta ao G-4.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para isso, a missão é bater o Palmeiras de 49 pontos na tabela, apenas dois abaixo do líder Flamengo, com o time do Bahia que ocupa a sexta posição com 37 pontos acumulados até aqui. Do outro lado, o sonho do Verdão é claro - a liderança do Brasileirão.

Com o melhor aproveitamento do campeonato e vindo em clima de classificação para a semifinal da Libertadores depois de eliminar o River Plate com agregado de 5 a 2, o porco chega confiante para a partida na Fonte, prometendo um desafio nada simples para o Bahia.

Leia Também:

Capitão do Palmeiras preocupa e pode não enfrentar o Bahia
Bahia conhece seus rivais na Copa Maria Bonita
Bahia revive fantasma de sequências negativas no Brasileirão

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

São nove tricolores só em processo de recuperação de lesão atualmente - quase um time inteiro. Na listinha do departamento médico, estão "convocados" Erick Pulga, João Paulo (que nem sequer estreou pelo Esquadrão) e David Duarte, enquanto Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo estão em transição física.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Michel Araujo e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brasileirão EC Bahia Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x