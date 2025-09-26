Bahia x Palmeiras: veja onde assistir, prováveis escalações e horário

Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Saída do G-4. Sequência de quatro jogos sem vencer. Derrota de virada para um time da zona de rebaixamento. E, pela frente, um confronto com o terceiro lugar cativo da tabela. O final de semana não promete ser fácil para o Bahia que encara o Palmeiras pela frente na 25ª rodada do Brasileirão, neste domingo, 28, às 16h.

A bola rola na Arena Fonte Nova, casa do Esquadrão, para tentar dar um respiro ao time que já está com saudades da sensação de levar os três pontos e, quem sabe, subir mais uma posição rumo à volta ao G-4.

Para isso, a missão é bater o Palmeiras de 49 pontos na tabela, apenas dois abaixo do líder Flamengo, com o time do Bahia que ocupa a sexta posição com 37 pontos acumulados até aqui. Do outro lado, o sonho do Verdão é claro - a liderança do Brasileirão.

Com o melhor aproveitamento do campeonato e vindo em clima de classificação para a semifinal da Libertadores depois de eliminar o River Plate com agregado de 5 a 2, o porco chega confiante para a partida na Fonte, prometendo um desafio nada simples para o Bahia.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Globo e no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

São nove tricolores só em processo de recuperação de lesão atualmente - quase um time inteiro. Na listinha do departamento médico, estão "convocados" Erick Pulga, João Paulo (que nem sequer estreou pelo Esquadrão) e David Duarte, enquanto Caio Alexandre, Erick, Kanu e Ruan Pablo estão em transição física.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson; Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Michel Araujo e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Sanabria. Técnico: Rogério Ceni.