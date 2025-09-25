Capitão do Palmeiras preocupa e pode não enfrentar o Bahia

Gustavo Gómez vira dúvida no Palmeiras para o confronto contra o Bahia, neste domingo, 28, após sofrer pancada no olho na Libertadores. O zagueiro foi liberado do hospital, mas sua presença em campo é incerta. - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

A presença de Gustavo Gómez no duelo contra o Bahia, neste domingo, 28, ainda é incerta. O zagueiro titular e capitão do Palmeiras deixou o campo durante a partida contra o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores, após sofrer uma pancada no olho. O defensor precisou ser levado a um hospital próximo para realizar exames.

Apesar da preocupação inicial, Gómez foi liberado após não apresentar sinais de lesão mais grave. Já nesta quinta-feira, 25, o capitão alviverde tranquilizou a torcida com uma publicação em suas redes sociais, mesmo diante da imagem impactante do olho:

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tudo ok escreveu Gustavo Gómez - zagueiro do Palmeiras

| Foto: Reprodução / Instagram

Contudo, mesmo sem fratura e transmitindo confiança, o paraguaio se tornou dúvida para o confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena Fonte Nova. Caso não tenha condições de jogo, a tendência é que Bruno Fuchs seja o escolhido para substituir o capitão na defesa.