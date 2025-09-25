Ceni diz que Sanabria é "fundamental" e vislumbra dupla com Pulga

Mateo Sanabria marca seu 1º gol e se consagra como o ponto positivo do Bahia em meio à pior fase da temporada. O argentino é "fundamental" para Rogério Ceni. - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Uma luz no fim do túnel? Para muitos torcedores, esse é Mateo Sanabria, que vem se destacando em meio ao caos vivido pelo Bahia nos últimos jogos. Nesta quarta-feira, 24, o argentino marcou seu primeiro gol pelo clube e, mesmo com a derrota, conseguiu se sobressair como um ponto positivo — algo que já vinha acontecendo nas partidas anteriores.

Em meio à pior fase do Bahia na temporada, Sanabria surge como destaque a ponto de o técnico Rogério Ceni afirmar, após a derrota para o Vasco, que o jogador “é fundamental”, mesmo tendo chegado recentemente ao Esquadrão.

O argentino completou seu quinto jogo pelo Tricolor nesta quarta-feira, mas, independente do pouco tempo no clube, já demonstrou ser capaz de fazer a diferença em campo, mesmo durante a pior sequência do Bahia no Campeonato Brasileiro.

Sanabria estreou contra o Mirassol — justamente no primeiro duelo da atual série de quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Naquele momento, teve pouco destaque, mas, desde então, contra Cruzeiro, Ceará e agora diante do Vasco, passou a se firmar como principal “desafogo” ofensivo do time.

Na derrota para o Cruzeiro, por exemplo, Ceni classificou sua atuação como a “coisa mais positiva do dia”. Na primeira vez como titular, Sanabria registrou 46 ações com a bola, com alto índice de dribles certos (7/8) e duelos vencidos (10/15). Nos passes, acertou 12 de 16 tentativas, alcançando 75% de aproveitamento.

Já no empate contra o Ceará, no último sábado, 20, o argentino teve sua primeira participação direta em gol. Foi dos seus pés que saiu o passe que desmontou a defesa do Vozão e encontrou Éverton Ribeiro, que apenas tocou para Willian José empatar a partida.

Mas foi nesta quarta-feira, contra o Vasco, que Sanabria finalmente foi premiado: abriu o placar para o Bahia e, mesmo após a expulsão de Jean Lucas e a virada vascaína, manteve-se como destaque, tanto pela qualidade ofensiva quanto pela entrega em campo. Por isso, após o apito final, recebeu novos elogios do comandante tricolor.

No um contra um é insinuante, leva muita vantagem Rogério Ceni - técnico do Bahia

Para o treinador, Sanabria se torna ainda mais fundamental diante das ausências de Pulga e Ademir. Além disso, destacou a versatilidade do argentino, que pode atuar pelos dois lados do campo, o que abre espaço para uma futura parceria com Pulga quando o camisa 16 retornar.

Pode jogar dos dois lados, tem a perna esquerda muito boa. Bate muito bem nos treinamentos. Já o testamos pela direita [...] Pulga pode atuar na direita e Sanabria na esquerda Rogério Ceni - treinador do Bahia

Com o argentino em evidência, o Bahia agora busca encerrar a sequência negativa neste domingo, 28, contra o Palmeiras, às 16h, com o apoio da torcida na Arena Fonte Nova. O Tricolor tenta reencontrar o caminho das vitórias após um mês sem triunfos, de olho em voltar à briga por uma vaga no G-4 do Brasileirão.