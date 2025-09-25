Bahia conhece seus rivais na Copa Maria Bonita

Os grupos da Copa Maria Bonita 2025 estão definidos! O Bahia enfrentará Atlético Piauiense e CRB no Grupo B. Saiba como será o formato do torneio em Recife, que acontece de 2 a 11 de outubro. - Foto: Divulgação / EC Bahia

A Copa Maria Bonita já tem seus grupos definidos. A organização do torneio divulgou nesta quinta-feira, 25, a divisão das chaves, e o Bahia ficou no Grupo B, ao lado de Atlético Piauiense e CRB.

A competição, que será realizada em Recife entre os dias 2 e 11 de outubro, contará com a participação de nove equipes do Nordeste, cada uma representando seu respectivo estado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No total, serão disputadas 14 partidas. Os três primeiros colocados de cada grupo, além do segundo lugar de melhor desempenho, garantem vaga nas semifinais.

Momento histórico

O Bahia eliminou o Red Bull Bragantino nesta tarde de quarta-feira, 24, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Com isso, as Mulheres de Aço conseguiram classificação às semifinais logo na primeira participação no principal mata-mata nacional.

