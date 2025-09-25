Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FEMININO

Bahia conhece seus rivais na Copa Maria Bonita

Mulheres de Aço cai no Grupo B com Atlético Piauiense e CRB

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/09/2025 - 13:02 h
Os grupos da Copa Maria Bonita 2025 estão definidos! O Bahia enfrentará Atlético Piauiense e CRB no Grupo B. Saiba como será o formato do torneio em Recife, que acontece de 2 a 11 de outubro.
Os grupos da Copa Maria Bonita 2025 estão definidos! O Bahia enfrentará Atlético Piauiense e CRB no Grupo B. Saiba como será o formato do torneio em Recife, que acontece de 2 a 11 de outubro. -

A Copa Maria Bonita já tem seus grupos definidos. A organização do torneio divulgou nesta quinta-feira, 25, a divisão das chaves, e o Bahia ficou no Grupo B, ao lado de Atlético Piauiense e CRB.

A competição, que será realizada em Recife entre os dias 2 e 11 de outubro, contará com a participação de nove equipes do Nordeste, cada uma representando seu respectivo estado.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No total, serão disputadas 14 partidas. Os três primeiros colocados de cada grupo, além do segundo lugar de melhor desempenho, garantem vaga nas semifinais.

Leia Também:

Ceni diz que Sanabria é "fundamental" e vislumbra dupla com Pulga
Bahia revive fantasma de sequências negativas no Brasileirão
Derrota do Bahia diante do Vasco complica o Vitória no Z-4; entenda

Momento histórico

O Bahia eliminou o Red Bull Bragantino nesta tarde de quarta-feira, 24, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Com isso, as Mulheres de Aço conseguiram classificação às semifinais logo na primeira participação no principal mata-mata nacional.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Atlético Piauiense Bahia Copa Maria Bonita crb Mulheres de Aço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os grupos da Copa Maria Bonita 2025 estão definidos! O Bahia enfrentará Atlético Piauiense e CRB no Grupo B. Saiba como será o formato do torneio em Recife, que acontece de 2 a 11 de outubro.
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Os grupos da Copa Maria Bonita 2025 estão definidos! O Bahia enfrentará Atlético Piauiense e CRB no Grupo B. Saiba como será o formato do torneio em Recife, que acontece de 2 a 11 de outubro.
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Os grupos da Copa Maria Bonita 2025 estão definidos! O Bahia enfrentará Atlético Piauiense e CRB no Grupo B. Saiba como será o formato do torneio em Recife, que acontece de 2 a 11 de outubro.
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Os grupos da Copa Maria Bonita 2025 estão definidos! O Bahia enfrentará Atlético Piauiense e CRB no Grupo B. Saiba como será o formato do torneio em Recife, que acontece de 2 a 11 de outubro.
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x