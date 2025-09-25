FEMININO
Bahia conhece seus rivais na Copa Maria Bonita
Mulheres de Aço cai no Grupo B com Atlético Piauiense e CRB
Por Téo Mazzoni
A Copa Maria Bonita já tem seus grupos definidos. A organização do torneio divulgou nesta quinta-feira, 25, a divisão das chaves, e o Bahia ficou no Grupo B, ao lado de Atlético Piauiense e CRB.
A competição, que será realizada em Recife entre os dias 2 e 11 de outubro, contará com a participação de nove equipes do Nordeste, cada uma representando seu respectivo estado.
No total, serão disputadas 14 partidas. Os três primeiros colocados de cada grupo, além do segundo lugar de melhor desempenho, garantem vaga nas semifinais.
Momento histórico
O Bahia eliminou o Red Bull Bragantino nesta tarde de quarta-feira, 24, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Com isso, as Mulheres de Aço conseguiram classificação às semifinais logo na primeira participação no principal mata-mata nacional.
