Bahia consegue segurar o Palmeiras na Fonte? Saiba os palpites das IAs

Bahia e Palmeiras se enfrentam na Fonte Nova pela 25ª rodada do Brasileirão - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Palmeiras se enfrentam pela 25ª rodada do Brasileirão, com ambos buscando três pontos importantíssimos - um, para tentar voltar ao G-4 em um futuro próximo, e o outro, para quem sabe assumir a liderança do Brasileiro. A bola rola na Fonte Nova neste domingo, 18, às 16h, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, concordando no vencedor.

Para o ChatGPT, vai dar Verdão, e por 2 a 1 no placar final. "O Palmeiras vive bom momento, especialmente com o entrosamento ofensivo — além de contar com atacantes capazes de decidir partidas", opina.

"O Bahia costuma jogar melhor em casa e buscar controlar o jogo, principalmente nos tempos iniciais, com marcação mais forte e aceleração nas transições. Para o Bahia, um bom resultado na Fonte Nova pode impulsionar campanhas e confiança diante de adversários “mais fortes”", continua.

"Para o Palmeiras, manter o ritmo para encostar nos primeiros colocados exige resultados fora de casa também. Nos encontros anteriores, há casos de Palmeiras vencendo e momentos em que Bahia surpreendeu — não é uma “zebra” completa", analisa.

"Mas em duelos decisivos fora de casa, clubes grandes costumam se impor.O Palmeiras chega “embalado” (inclusive com sucessos em torneios continentais). O Bahia, embora atuando em casa, pode sofrer no quesito criação e pressão constante do adversário", avalia.

"Nos primeiros 20 minutos: Bahia tentando impor seu ritmo, com rotação pela laterais, cruzamentos e pressão. Palmeiras jogando com paciência, explorando espaços nas costas da defesa, buscando o primeiro gol no contra-ataque", projeta.

"Com o passar do tempo, Palmeiras tende a dominar posse ou aproveitar erros do Bahia para “matar” o jogo. Bahia pode ensaiar empate ou até prever virada nos últimos 20, com garra, mas acredito que Palmeiras segure", completa.

Para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, mesmo vencedor e placar: "O Bahia está em 6º lugar na tabela com 37 pontos e busca manter sua posição na parte de cima da tabela. No entanto, o time vem de uma sequência de três jogos sem vitória e enfrenta desfalques importantes".

"O Palmeiras, por outro lado, é o terceiro colocado com 49 pontos e busca manter sua posição na disputa pelo título. O time vem de uma boa sequência de jogos e tem um retrospecto favorável contra o Bahia", relembra.

"Considerando a situação do Bahia e a qualidade do Palmeiras, é provável que o time visitante vença o jogo. A partida promete ser intensa, com ambos os times criando chances de gol, considerando o desempenho recente de ambos", diz.

"O Bahia precisa urgentemente de uma vitória para se afastar da zona de disputa acirrada pela vaga na Libertadores", finaliza.