Inoperante: Bahia é o time com menos gols de bola parada na Série A

Bahia marcou apenas 4 gols (3 de pênalti) em mais de 380 tentativas de bolas paradas - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia enfrenta seu pior momento no Campeonato Brasileiro de 2025. Há um mês sem vencer, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni acumula uma sequência de quatro jogos sem triunfo. Em decorrência dessa fase ruim, caiu da 4ª para a 6ª posição, viu seus adversários criarem “gordura” e pode até se tornar o 7º colocado, dependendo dos resultados da 25ª rodada.

Nesta quarta-feira, 24, após mais uma derrota no Brasileirão, o técnico Rogério Ceni revelou, durante coletiva, que havia alertado o elenco tricolor sobre a bola parada do Vasco — um dos pontos fortes da equipe carioca. Dito e certo: o gol da virada dos cariocas saiu de um escanteio. A qualidade do adversário nessa estatística evidencia um dos grandes questionamentos da torcida nesta temporada: a inoperância do Bahia em bolas paradas.

Entre as 20 equipes do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o clube com menos gols originados de bolas paradas, atrás até mesmo do Sport, lanterna da competição. Na atual edição da Série A, o Tricolor de Aço marcou apenas quatro vezes a partir desse tipo de jogada — sendo três desses tentos de pênalti — o que representa aproximadamente 13% dos gols do time no certame, de acordo com dados do ge.

Gols a partir de bolas paradas – Brasileirão 2025

Mirassol: 14 gols de bola parada em 41 gols totais (34%)

Cruzeiro: 13 gols de bola parada em 39 gols totais (33%)

Palmeiras: 13 gols de bola parada em 36 gols totais (36%)

Vasco: 12 gols de bola parada em 36 gols totais (33%)

Flamengo: 11 gols de bola parada em 48 gols totais (23%)

Grêmio: 11 gols de bola parada em 24 gols totais (46%)

Atlético-MG: 10 gols de bola parada em 21 gols totais (48%)

Internacional: 10 gols de bola parada em 28 gols totais (36%)

Bragantino: 9 gols de bola parada em 29 gols totais (31%)

Corinthians: 9 gols de bola parada em 24 gols totais (38%)

São Paulo: 9 gols de bola parada em 27 gols totais (33%)

Ceará: 7 gols de bola parada em 22 gols totais (32%)

Fluminense: 7 gols de bola parada em 26 gols totais (27%)

Fortaleza: 7 gols de bola parada em 23 gols totais (30%)

Santos: 7 gols de bola parada em 22 gols totais (32%)

Vitória: 7 gols de bola parada em 19 gols totais (37%)

Botafogo: 6 gols de bola parada em 35 gols totais (17%)

Juventude: 5 gols de bola parada em 19 gols totais (26%)

Sport: 5 gols de bola parada em 16 gols totais (31%)

Bahia: 4 gols de bola parada em 31 gols totais (13%)

Com uma média de 4,3 escanteios e 12,4 faltas por jogo, o Bahia já bateu aproximadamente 384 bolas paradas ao longo de 23 partidas. No entanto, apenas um gol saiu de cobranças de escanteio ou falta — excluindo os três gols de pênalti. Isso representa um aproveitamento de apenas 0,26%. Mesmo incluindo as penalidades, o índice não ultrapassa 1,04%, evidenciando a grande dificuldade do time em transformar oportunidades de bola parada em gols.

Um exemplo claro dessa falta de efetividade é observado nas cobranças de falta direta, em situações de chance real de gol. Em 23 jogos disputados até aqui na Série A, o Bahia já teve 14 oportunidades em tiros livres que poderiam resultar em gols; contudo, nenhuma das bolas estufou as redes adversárias.