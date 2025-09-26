Pronto para estrear? Kike Saverio aparece no BID e está regularizado

Kike Saverio, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Último reforço contratado pelo Vitória em 2025, Kike Saverio já está oficialmente regularizado. Apresentado no último dia 18, o atacante de 26 anos vive expectativa de atuar pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

Saverio teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 26. Contudo, o atacante ainda se recondiciona fisicamente e não deve fazer sua estreia neste domingo, 28, diante do Grêmio.

Sem jogar há mais de quatro meses, Saverio, inclusive, também não deve estar à disposição para o duelo contra o Ceará, no dia 2 de outubro, no Barradão. Sua última partida oficial aconteceu em 10 de maio, quando defendia o clube grego Aris.

Kike Saverio teve contrato publicado no BID | Foto: Reprodução/CBF

Próximo compromisso

Ainda sem Kike Saverio, o Vitória volta a jogar neste domingo, quando encara o Grêmio em jogo marcado para 11h, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.