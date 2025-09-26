Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BIDOU!

Pronto para estrear? Kike Saverio aparece no BID e está regularizado

Atacante de 26 anos foi o último reforço contratado pelo Vitória em 2025

João Grassi

Por João Grassi

26/09/2025 - 18:55 h
Kike Saverio, atacante do Vitória
Kike Saverio, atacante do Vitória -

Último reforço contratado pelo Vitória em 2025, Kike Saverio já está oficialmente regularizado. Apresentado no último dia 18, o atacante de 26 anos vive expectativa de atuar pela primeira vez com a camisa rubro-negra.

Saverio teve contrato publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 26. Contudo, o atacante ainda se recondiciona fisicamente e não deve fazer sua estreia neste domingo, 28, diante do Grêmio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Sem jogar há mais de quatro meses, Saverio, inclusive, também não deve estar à disposição para o duelo contra o Ceará, no dia 2 de outubro, no Barradão. Sua última partida oficial aconteceu em 10 de maio, quando defendia o clube grego Aris.

Kike Saverio teve contrato publicado no BID
Kike Saverio teve contrato publicado no BID | Foto: Reprodução/CBF

Leia Também:

Reforço do Vitória, Kike Saverio está fora do jogo contra o Fluminense
Vitória anuncia contratação de Kike Saverio, atacante ex-Barcelona
Fábio Mota enaltece mudança para LFU após bloqueio de cotas da Libra

Próximo compromisso

Ainda sem Kike Saverio, o Vitória volta a jogar neste domingo, quando encara o Grêmio em jogo marcado para 11h, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BID campeonato brasileiro cbf contrato ec vitória Kike Saverio

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kike Saverio, atacante do Vitória
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

Kike Saverio, atacante do Vitória
Play

Wanderlei processará agressor por tentativa de homicídio, diz advogado

Kike Saverio, atacante do Vitória
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Kike Saverio, atacante do Vitória
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

x