Fábio Mota enaltece mudança para LFU após bloqueio de cotas da Libra

Fábio Mota cumprimenta torcedores do Vitória no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após o Flamengo abrir uma ação judicial e as cotas de televisão da Libra serem bloqueadas, o presidente Fábio Mota se pronunciou oficialmente enfatizando que o Vitória deixará o bloco de clubes “na hora certa”.

De acordo com Fábio Mota, o Flamengo exige uma mudança no critério de distribuição das cotas que faria o Leão da Barra “perder 8 milhões por ano”. O dirigente ainda afirmou que a liminar obtida pelo clube carioca culminou em um bloqueio de R$ 258 milhões nas cotas, o que afeta todos os nove clubes da Libra.

“Repercussão para os nove clubes da Libra. Um bloqueio de 258 milhões. Até se resolver, a Globo não estará repassando o dinheiro para os clubes”, iniciou o presidente.

Mota explicou com detalhes sobre a proposta do Flamengo, que quer receber 60% das receitas calculadas a partir do pay-per-view que transmite o Campeonato Brasileiro, o Premiere.

“O Flamengo quer mudar o critério de distribuição. Como é a libra hoje? 40% do bolo do dinheiro é dividido para todos os clubes de forma igualitária, 30% é por audiência e 30% por performance, que é a classificação no campeonato. O Flamengo está sugerindo, e conseguiu uma decisão judicial, é que os 40% continuem de forma igualitária e o outro 60% leva em consideração o pay-per-view. Quando o cidadão assina o contrato do Premier, ele coloca lá o nome do clube. O Flamengo quer que vá para esse tipo de critério. Se acontecer isso, se isso prosperar, o Vitória perde 8 milhões por ano nessa mudança de critério”, detalhou.

Nós estávamos certos quando saímos da Libra, a partir de 2029, e fomos para a LFU. Fábio Mota - Presidente do Vitória

Conforme o presidente, o Leão da Barra assinou inicialmente com a Libra por ser o único bloco que tinha contrato com a TV Globo. “A outra liga tinha Record, tinha YouTube e tinha Prime Video”. Segundo ele, com o passar do tempo, a LFU fechou também com a emissora carioca e atualmente possui “35% mais recursos do que a Libra”.

Fábio Mota durante pronunciamento | Foto: Reprodução/TV Vitória

“Se o Vitória ficasse na Libra, ia ficar 45 anos recebendo 20% a menos. Para entrar na LFU, o investidor exige a compra de 15%. Então, mesmo o Vitória vendendo 15% do que vai receber, perderia os outros 20%. A gente ia ficar 45 anos com 20% a menos. Até 2028, a gente continua na Libra. A partir de 2029, o Vitória indo para a LFU recebe 20% a mais do que receberia na Libra. Naquela divisão que na Libra é 40% igualitário, na LFU não é assim, tem uma vantagem, é 45%. Na LFU você pega todo o bolo, divide de forma igualitária, todos recebem igual. Já ganhamos 5% de cara”, alertou.

“Ganha porque vai receber 20% mais durante 45 anos e agora com essa decisão judicial que bloqueia todas as cotas de TV, com a mudança de critério, o Vitória perderia, além disso tudo, 8 milhões por ano. Está claro que estávamos certos quando fizemos a mudança e fizemos na hora certa, antes de estourar esse bloqueio judicial aí da Libra”, completou.

Presidente pede confiança da torcida

Além de apontar sobre as vantagens na mudança de bloco, Fábio Mota também reforçou que o clube não vendeu todo o contrato futuro e continua recebendo da Libra até 2028. “A partir de 2029, o Vitória recebe 85% da LFU. Nós não vendemos tudo, como as pessoas estão dizendo aí”, garantiu.

O presidente afirmou que algumas especulações apontavam que “o Vitória vendeu tudo por 50 anos", mas ele ressaltou que esse tipo de informação é falsa e fez um pedido de confiança para a nação rubro-negra.

“Mentira torcedor, acredita em mim, comigo é transparência de todas as formas. Nós vendemos 15% e recebemos a antecipação de 15% por cinco anos, só. A partir daí, o contrato volta à maneira original. E por que nós recebemos a antecipação de 15% por cinco anos? É uma exigência do comprador para você entrar na LFU, o trabalho que ele fez de ter um bolo maior, ele exige ficar com 15%. Para entrar lá, só entra assim”, finalizou.