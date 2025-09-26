ESPORTES
Fábio Mota enaltece mudança para LFU após bloqueio de cotas da Libra
Presidente do Vitória se pronunciou após o Flamengo mover ação judicial
Por João Grassi
Após o Flamengo abrir uma ação judicial e as cotas de televisão da Libra serem bloqueadas, o presidente Fábio Mota se pronunciou oficialmente enfatizando que o Vitória deixará o bloco de clubes “na hora certa”.
De acordo com Fábio Mota, o Flamengo exige uma mudança no critério de distribuição das cotas que faria o Leão da Barra “perder 8 milhões por ano”. O dirigente ainda afirmou que a liminar obtida pelo clube carioca culminou em um bloqueio de R$ 258 milhões nas cotas, o que afeta todos os nove clubes da Libra.
“Repercussão para os nove clubes da Libra. Um bloqueio de 258 milhões. Até se resolver, a Globo não estará repassando o dinheiro para os clubes”, iniciou o presidente.
Mota explicou com detalhes sobre a proposta do Flamengo, que quer receber 60% das receitas calculadas a partir do pay-per-view que transmite o Campeonato Brasileiro, o Premiere.
“O Flamengo quer mudar o critério de distribuição. Como é a libra hoje? 40% do bolo do dinheiro é dividido para todos os clubes de forma igualitária, 30% é por audiência e 30% por performance, que é a classificação no campeonato. O Flamengo está sugerindo, e conseguiu uma decisão judicial, é que os 40% continuem de forma igualitária e o outro 60% leva em consideração o pay-per-view. Quando o cidadão assina o contrato do Premier, ele coloca lá o nome do clube. O Flamengo quer que vá para esse tipo de critério. Se acontecer isso, se isso prosperar, o Vitória perde 8 milhões por ano nessa mudança de critério”, detalhou.
Nós estávamos certos quando saímos da Libra, a partir de 2029, e fomos para a LFU.
Conforme o presidente, o Leão da Barra assinou inicialmente com a Libra por ser o único bloco que tinha contrato com a TV Globo. “A outra liga tinha Record, tinha YouTube e tinha Prime Video”. Segundo ele, com o passar do tempo, a LFU fechou também com a emissora carioca e atualmente possui “35% mais recursos do que a Libra”.
“Se o Vitória ficasse na Libra, ia ficar 45 anos recebendo 20% a menos. Para entrar na LFU, o investidor exige a compra de 15%. Então, mesmo o Vitória vendendo 15% do que vai receber, perderia os outros 20%. A gente ia ficar 45 anos com 20% a menos. Até 2028, a gente continua na Libra. A partir de 2029, o Vitória indo para a LFU recebe 20% a mais do que receberia na Libra. Naquela divisão que na Libra é 40% igualitário, na LFU não é assim, tem uma vantagem, é 45%. Na LFU você pega todo o bolo, divide de forma igualitária, todos recebem igual. Já ganhamos 5% de cara”, alertou.
“Ganha porque vai receber 20% mais durante 45 anos e agora com essa decisão judicial que bloqueia todas as cotas de TV, com a mudança de critério, o Vitória perderia, além disso tudo, 8 milhões por ano. Está claro que estávamos certos quando fizemos a mudança e fizemos na hora certa, antes de estourar esse bloqueio judicial aí da Libra”, completou.
Leia Também:
Presidente pede confiança da torcida
Além de apontar sobre as vantagens na mudança de bloco, Fábio Mota também reforçou que o clube não vendeu todo o contrato futuro e continua recebendo da Libra até 2028. “A partir de 2029, o Vitória recebe 85% da LFU. Nós não vendemos tudo, como as pessoas estão dizendo aí”, garantiu.
O presidente afirmou que algumas especulações apontavam que “o Vitória vendeu tudo por 50 anos", mas ele ressaltou que esse tipo de informação é falsa e fez um pedido de confiança para a nação rubro-negra.
“Mentira torcedor, acredita em mim, comigo é transparência de todas as formas. Nós vendemos 15% e recebemos a antecipação de 15% por cinco anos, só. A partir daí, o contrato volta à maneira original. E por que nós recebemos a antecipação de 15% por cinco anos? É uma exigência do comprador para você entrar na LFU, o trabalho que ele fez de ter um bolo maior, ele exige ficar com 15%. Para entrar lá, só entra assim”, finalizou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes