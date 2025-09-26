Libra repudia ação do Flamengo que bloqueou repasses da Globo

A LiBRA soltou um comunicado forte contra o Flamengo, que conseguiu liminar para bloquear repasse da Globo de R$ 77 milhões aos clubes do bloco. Entenda o que o Rubro-Negro questiona. - Foto: Libra/Divulgação

A Liga do Futebol Brasileiro (Libra) divulgou nesta sexta-feira, 26, uma nota oficial à imprensa repudiando a ação movida pelo Flamengo contra clubes do bloco na Justiça. Segundo a entidade, a diretoria rubro-negra está “desgastando a harmonia” entre as agremiações e “insiste em não respeitar compromissos assumidos e contratos assinados”.

O conflito começou quando o Flamengo obteve uma liminar da Justiça do Rio impedindo o pagamento de R$ 77 milhões da Globo aos clubes da Libra. O valor se refere ao Campeonato Brasileiro de 2025 e seria a segunda parcela do acordo de transmissão. A primeira parcela, de R$ 76,6 milhões, foi paga em 25 de julho. Ainda restam mais duas parcelas previstas no contrato.

A Libra é formada por 14 clubes: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória, Paysandu, Remo, ABC, Guarani e Sampaio Corrêa. Em março de 2024, os clubes assinaram um acordo de quatro anos (2025 a 2029) com a Globo, no valor de R$ 1,17 bilhão, além de 40% da receita líquida obtida com o pay-per-view (Premiere), garantindo a transmissão dos jogos do Brasileirão em que os times do bloco atuam como mandantes.

O Flamengo discorda da forma como a Libra distribui os valores. O contrato prevê que 40% da receita seja dividida igualmente entre todos os clubes da primeira divisão, 30% de acordo com a posição na tabela e 30% conforme a audiência. No entendimento do clube carioca, o estatuto da entidade não seria suficiente para definir o pagamento da parcela vinculada à audiência. Como não houve consenso ao longo do ano, o Flamengo recorreu à Justiça.

Na nota divulgada pela Libra, a entidade afirma: “A LiBRA repudia a decisão unilateral e repentina da atual gestão do Flamengo, que moveu ação judicial contra o conjunto de clubes do qual faz parte, bloqueando repasses financeiros consagrados em contrato e desgastando a harmonia do grupo ao questionar acordos já pacificados. O clube alega prejuízo dentro de um contrato bilionário, o que não condiz com sua situação financeira. A medida extrema confirma uma postura que privilegia o interesse particular de curto prazo, quando na verdade os verdadeiros prejudicados são os times que contam com esse dinheiro para seu fluxo de caixa, pagamento de contas e salários".

A Libra ressaltou ainda que, apesar das divergências com o Flamengo, sempre buscou atender aos interesses dos associados: “Mesmo se tratando de um tema debatido exaustivamente no passado, o assunto voltou à pauta e foi submetido à vontade democrática de todos os membros, que votaram pela manutenção do formato atual. A instituição não poupará esforços para defender na justiça a legitimidade das decisões coletivas e o cumprimento dos contratos".

Por fim, a entidade reforçou seu compromisso com a maioria dos clubes: “A entidade, junto com seus clubes, visa proteger os interesses da ampla maioria dos clubes que acreditam na construção conjunta, no respeito aos acordos e no fortalecimento do futebol brasileiro. Ressalta, ainda, que a discordância e o necessário enfrentamento legal são direcionados exclusivamente à conduta da atual gestão do clube rubro-negro, que insiste em não respeitar compromissos assumidos e contratos assinados pela instituição Clube de Regatas do Flamengo, preservando o respeito da entidade pela história e pela torcida de seu clube associado".