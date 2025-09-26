Homem de 50 anos desce prédio de 70 metros de skate; veja vídeo

Rampa de 70 metros que quebrou o recorde mundial de skate - Foto: Reprodução I X

Todos os dias, skatistas de todo o mundo descem rampas gigantescas sobre pranchas de madeira e quatro rodinhas, desafiando a gravidade. Um deles, no entanto, foi além - aos 50 anos de idade, Sandro Dias, o Mineirinho, hexacampeão mundial da modalidade vertical, desceu uma megarrampa de 70 metros montada na fachada de um prédio de Porto Alegre na última quinta-feira, 25, quebrando seu próprio recorde mundial.

A rampa estava no Centro Administrativo Fernando Ferrari e marcou mais um recorde na carreira do skatista. Antes de alcançar o recorde histórico, Mineirinho havia feito descidas progressivas de 55m, 60m e 65m - este último já considerado um novo recorde antes da façanha final.

O “drop” de 70 metros, além de inédito, também levou o skatista a atingir a velocidade de 94 km/h, marca que agora aguarda homologação pelo Guinness World Records como a mais rápida já registrada em um skate padrão.

Muito emocionado, o atleta explicou a decisão de parar após a quarta descida. "Agora vou ser sincero, cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais. A rampa nunca tinha existido antes, foi uma mistura de muita velocidade, força G, vento forte. Quase desisti lá em cima porque estava ventando demais. Nunca esperei dropar uma rampa de 70 metros. Estou feliz, satisfeitíssimo. Temos que saber a hora de parar, porque qualquer vacilo chega a ser risco de morte", disse durante a transmissão ao vivo.

O prédio escolhido para o evento sempre esteve no imaginário dos porto-alegrenses como uma espécie de pista natural. Inaugurado em 1987, o CAFF tem 21 andares, 85 metros de altura e abriga secretarias do governo estadual, além de outros órgãos públicos.

A ação, batizada de "Building Drop", foi organizada pela Red Bull em parceria com o governo do Rio Grande do Sul, que exigiu como contrapartida a construção de duas novas pistas de skate públicas no estado e a revitalização de outras duas.

Como se preparar para quebrar um recorde mundial?

A preparação para o feito foi longa. No início de setembro, Mineirinho testou a estrutura em descidas menores, de 55m e 60m, até ganhar confiança. Também treinou com coletes de 40 kg para simular o impacto da força G no corpo e fez treinos de velocidade em pistas de asfalto com o auxílio de motos, para entender como estabilizar o skate em altas velocidades e fortes rajadas de vento.

Esse não foi o primeiro desafio radical de Mineirinho em construções urbanas. Em 2019, ele já havia encarado a Ponte Estaiadinha, em São Paulo, mas nada comparável à dimensão da megarrampa do CAFF. Agora, além de consolidar seu nome como lenda do skate vertical, Sandro Dias também se eterniza como protagonista do maior drop da história do esporte.

